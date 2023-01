Liviu Miroșeanu: „PNL respinge îndatorarea Bacăului pentru 15 ani, pe un vârf al dobânzilor, așa cum dorește primarul Viziteu!”

Lovitură pentru primarul USR al Bacăului! Partidul Național Liberal anunță într-un comunicat de presă că nu va vota împrumuturile de 340 milioane lei (aproape 70 milioane euro) pe care actualul primar, Lucian Stanciu Viziteu, dorește să le contracteze.

În comunicatul de presă, viceprimarul Liviu Miroșeanu, președintele organizației municipale PNL Bacău, cere de la primarul Viziteu (USR) responsabilitate și chibzuință.

Apreciem că un asemenea împrumut, într-un moment în care dobânzile sunt la vârfuri istorice, nu reprezintă decât o aventură extrem de riscantă.

În loc să apeleze la contractarea a unui împrumut împovărător pentru băcăuani, inclusiv pentru lucrări care vor ieși din perioada de garanție cu mult înainte de rambursarea creditului, primarul Lucian Stanciu Viziteu ar trebui să fie mai degrabă preocupat de colectarea sumelor la bugetul local.

De exemplu, poate să-i solicite imperativ principalului său aliat, fostul primar pesedist Cosmin Necula, actual director al SSPM, să vireze cât mai urgent sumele colectate din parcările publice.

Îi solicităm primarului Lucian Stanciu Viziteu să dea dovadă de mult mai multă responsabilitate. În această perioadă dificilă, chibzuința trebuie să fie cea care să guverneze în deciziile de cheltuire a banilor publici și în angajamentele financiare, în special cele pe termen lung.

De asemenea, destinația acestor credite ridică suspiciuni și semne de întrebare perfect legitime, în condițiile în care inclusiv din expunerea de motive reiese că Municipiul Bacău dispune de resursele necesare cofinanțării proiectelor pe fonduri nerambursabile. Pe de altă parte, modernizarea locurilor de joacă și înființarea de noi sensuri giratorii sunt cele mai bune exemple de obiective care pot fi realizate printr-o mai bună colectare a taxelor și impozitelor și prin stoparea căpușării bugetului local de către SSPM.

În plus, pentru obiectivele de investiții, municipalitatea are la dispoziție și surse de finanțare nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), prin Planul Național de Investiții (PNI) „Anghel Saligny”, dar și prin companiile și agențiile guvernamentale, dacă ar fi să exemplificăm doar Compania Națională de Investiții, Administrația Fondului pentru Mediu etc.

Considerăm că prioritatea Primăriei trebuie să fie, în acest moment, absorbția fondurilor nerambursabile – europene și naționale – nu demararea unor cheltuieli din împrumuturi, în condițiile în care decembrie 2023 reprezintă un termen limită care bate la ușă pentru absorbția fondurilor europene din actualul exercițiu. Toate aceste proiecte pe fonduri nerambursabile riscă să fie puse în pericol ca urmare a celor patru ani irosiți în timpul mandatului primarului PSD Cosmin Necula, acum mâna dreaptă a primarului Viziteu, iar această situație nu poate fi ascunsă sub un preș de forma unui credit.

Partidul Național Liberal rămâne în continuare preocupat de dezvoltarea Bacăului și militează pentru alegerea celor mai bune soluții în actualul context. Apreciem că, în acest moment, nu se impune contractarea unui împrumut cu o asemenea valoare – peste 340 milioane lei, la dobânzi istorice, a cărui rambursare va fi o piatră de moară pentru bugetul local și pentru viitorul primar.

În concluzie, voturile consilierilor locali ai PNL vor fi împotriva acestui împrumut.

Liviu Miroșeanu, viceprimar

Președinte PNL, municipiul Bacău

– sursa: comunicat de presă