Locuința unei femei din Oituz, prădată de un consătean. I-a furat bijuterii și alimente

O femeie din comuna Oituz a avut parte de o surpriză neplăcută când s-a întors acasă din străinătate. Mai multe bunuri, printre care alimente și bijuterii, fuseseră furate din casa ei.

Pe data de 24 septembrie, polițiștii Secţiei 3 Poliţie Rurală Oneşti au fost sesizaţi prin SNUAU 112, de către o femeie de 65 de ani, din comuna Oituz, despre faptul că, în perioada 17 iunie-24 septembrie, timp în care a fost plecată în străinătate, persoane necunoscute ar fi pătruns în imobilul proprietatea sa de unde ar fi sustras mai multe bunuri, respectiv, alimente și bijuterii, în valoare de 5.000 de lei.

Pe data de 27 septembrie, polițiștii, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Onești au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară emis de Judecătoria Oneşti la locuinţa unui tânăr de 34 de ani, din comuna Oituz, unde au fost identificate şi recuperate bunurile sustrase.

În baza probatoriului administrat, s-a dispus reținerea celui în cauză pentru 24 de ore, fiind bănuit de săvârşirea infracţiunii de furt calificat și a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J Bacău.