Locuri de parcare de reședință disponibile în două zone din Bacău. Primăria primește cereri până pe 26 iunie

Băcăuanii care locuiesc în zonele Războieni 1 și Nicolae Bălcescu 1 pot depune, începând de joi, 18 iunie, dosare pentru atribuirea unui loc de parcare de reședință. Cererile sunt primite până pe 26 iunie inclusiv, a anunțat Primăria Bacău.

Pentru parcarea de reședință Războieni 1 sunt eligibili locatarii de pe strada Războieni nr. 6 și nr. 7 (scările A-F), strada Nicolae Titulescu nr. 1 și nr. 3 (scara A), precum și strada Nicolae Bălcescu nr. 1 (scara C).

În cazul parcării Nicolae Bălcescu 1, pot solicita un loc de parcare locatarii de pe strada Nicolae Bălcescu nr. 12 (scările A-H), strada Iernii nr. 7, precum și de pe strada Mihai Viteazul nr. 2 și nr. 4 (scările A și B).

Potrivit municipalității, cererile pentru atribuirea unui loc de parcare de reședință, însoțite de documentele necesare, trebuie depuse la Centrul de Informare pentru Cetățeni din strada Nicolae Titulescu nr. 3.

Programul de depunere a dosarelor este de luni până joi, între orele 07:45 și 16:00, iar vineri între 07:45 și 14:45.

Primăria Bacău precizează că dosarele vor fi primite până la data de 26 iunie inclusiv. Locurile de parcare vor fi atribuite conform regulamentului privind parcările de reședință aflat în vigoare.

Regulamentul pentru parcări, condițiile de eligibilitate și documentele necesare pot fi consultate AICI.