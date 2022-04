Lovitură pentru Viziteu, de la Ministerul Sănătății: Spitalul Municipal nu mai există, iar clădirea poate funcționa doar în cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău

Spitalul Municipal Bacău nu mai există, din punct de vedere legal, iar clădirea, a cărei construcție a început în 2007, nu poate funcționa decât ca pavilion al Spitalului Județean de Urgență (SJU), potrivit Ministerului Sănătății, care a răspuns unei solicitări expediate de primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu. Edilul a tergiversat un an și jumătate finalizarea lucrărilor, chiar de la preluarea mandatului.

„Din punct de vedere juridic, Spitalul Municipal Bacău nu există, întrucât a fost înființat prin HG 470/2005, iar prin HG nr. 597/2020 a fost abrogat expres. Întrucât Spitalul Municipal a fost desființat practic (…), solicitarea de integrare cu SJU într-o singură unitate sanitară de utilitate publică, denumită SJU «Sf.Maria» este lipsită de temei legal (…) Drept urmare, Ministerul Sănătății susține soluționarea favorabilă a situației, care să ducă la integrarea clădirii în structura Spitalului Județean, prin decizia conformă a autorităților administrației publice locale”, se arată în documentul emis de Ministerul Sănătății, sub semnătura directoarei generale, Aurora Prunescu.

Pentru Ziarul de Bacău, Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacău, a criticat atitudinea primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu, din cauza căruia s-a pierdut timpul, iar clădirea încă nu este finalizată.

„De la începutul mandatului de președinte CJ, am insistat pentru a finaliza acest pavilion. Era singura soluție viabilă, simplă și legală, dar s-au opus prefectul de atunci, domnul Sorin Ailenei, și primarul Bacăului, domnul Lucian Daniel Stanciu Viziteu. Acum, se dovedește că am avut dreptate, dar din păcate s-a pierdut un an și jumătate, timp în care clădirea Spitalul Municipal putea fi dată în folosință. De asemenea, trebuie să precizez că în SJU Bacău nu se tratează locuitori din municipiu, ci din tot județul, de aceea trebuie lăsate orgoliile politicianiste la o parte și să fim, cu toții, de bună credință”, a declarat președintele Ivancea.

Foto noiembrie 2020: președintele Valentin Ivancea, Alexandru Rafila, actualul ministru al Sănătății, și conducerea SJU Bacău

Practic, următorul pas este o decizie a Consiliului Local Bacău, pentru trecerea din domeniul public al municipiului în cel al județului. Doar SJU Bacău are personalitate juridică și poate cere avizarea unor secții complementare.

De asemenea, potrivit președintelui CJ, doar SJU poate cere finanțare prin PNRR pentru finalizarea lucrărilor la pavilionul Spitalul Municipal.