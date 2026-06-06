LUCA accelerează! Afacerea băcăuanului George Adragăi atinge noi maxime în 2025

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Tinervis Group, firma băcăuanului George Adragăi, care deţine lanţul de patiserii Luca, a atins un nou record în anul 2025: cifra de afaceri a depăşit 815 milioane de lei în anul 2025, fiind cu peste 30% mai mari decât cea din anul 2024 (617 milioane), iar numărul de angajați a crescut cu 465 de oameni.

Compania a anunțat recent atingerea pragului de 200 de locații în România și Polonia. Profitul, în anul 2025, a urcat la 54,4 milioane lei de la 38,8 milioane lei (2024).

Numărul de angajați a crescut la 3.156 de la 2.691 persoane. La nivelul celor două țări, România și Polonia, rețeaua depășește 4.200 de angajați, potrivit Profit.ro.

Compania are acționariat 100% românesc, Tinervis Group nu deține alte branduri de patiserii, și a fost înființată în anul 2010. Toate locațiile LUCA din România și Polonia sunt operate direct, fără sistem de franciză.