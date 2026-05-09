Lucrările la aducțiunea de la Valea Uzului intră într-o etapă decisivă. Tronsonul Stejaru – Barați ar putea fi finalizat până în noiembrie, dar apar probleme privind execuția

Lucrările de înlocuire a uneia dintre cele mai problematice porțiuni ale aducțiunii de apă de la Valea Uzului ar urma să fie finalizate până în luna noiembrie, a anunțat prefecta județului, Andreea Negru. Este vorba despre tronsonul Stejaru – Barați, sector care, în ultimii ani, a generat numeroase avarii și întreruperi prelungite ale alimentării cu apă în municipiul Bacău și în localitățile din jur.

Potrivit prefectei Negru, dacă lucrările vor continua conform graficului, problemele repetate care necesitau intervenții de durată ar putea deveni „istorie”. Totuși, aceasta a subliniat că succesul proiectului depinde de modul în care fiecare instituție și antreprenor implicat își îndeplinește responsabilitățile.

Pentru a verifica stadiul și modul de execuție al lucrărilor, Andreea Negru s-a deplasat în teren, în zona Mărgineni, alături de reprezentanți ai Secției de Drumuri Naționale Bacău, conducerea CRAB, antreprenorul și echipa de diriginți de șantier.

În urma verificărilor, au fost identificate mai multe puncte sensibile. Prefecta a atras atenția că există sectoare unde lucrările par executate fără suficientă grijă față de infrastructura existentă. De altfel, un inspector al Inspectoratul de Stat în Construcții a efectuat un control pe șantier, iar pentru zonele în care săpăturile au afectat structura de rezistență a carosabilului a fost solicitată o expertiză tehnică.

În paralel, autoritățile au cerut îmbunătățirea semnalizării și delimitării zonelor de risc, astfel încât traficul și siguranța participanților la trafic să nu fie afectate suplimentar pe durata lucrărilor.

Șantierul a scos la iveală și alte probleme care necesită intervenția autorităților. Potrivit prefectei Andreea Negru, există suspiciuni că unele locuințe de pe marginea DN2G evacuează apele reziduale direct în rigolele drumului. În acest context, Garda Națională de Mediu urmează să efectueze controale în perioada următoare pentru verificarea acestor situații.