Lucrările la creșa din Șerbănești, abandonate de constructor. „Și-au luat cărămizile și au plecat acasă”

Lucrările la creșa din Șerbănești au rămas în coadă de pește. Muncitorii au dispărut de pe șantier, după ce și-au luat cu ei materialele de construcție, iar Compania Națională de Investiții nu răspunde la întrebări. Între timp, am aflat că firma care a câștigat contractul a cerut insolvența la sfârșitul anului trecut din cauză că nu și-a mai încasat banii din contractele cu statul.

Anunțul că în Bacău se construiește prima creșă de după Revoluție a stârnit mult entuziasm. Investiția este coordonată de Compania Națională de Investiții și este susținută din fonduri prin PNRR. Noua creșă urma să aibă 2.484 mp și o capacitate de 110 locuri. Valoarea investiției este de 21,6 milioane de lei, iar termenul de finalizare de pe panourile amplasate pe șantier este de 31 decembrie anul acesta.

Laude pripite

Beneficiarul investiției este municipiul Bacău. Primarul Lucian Stanciu-Viziteu a ieșit public și a lăudat ritmul de lucru al firmei care a câștigat contractul. Primăria a pus la dispoziție terenul și are în sarcină lucrările tehnico-edilitare.

„Creșa din Șerbănești, prima construită în Bacău după Revoluție, prinde contur. […] Sper ca șantierul să meargă mai departe într-un ritm susținut, pentru că antreprenorul are capacitatea și dorința de a lucra. Iar părinții sunt sigur nerăbdători să vadă funcțională cât de repede această unitate”, susținea primarul Viziteu pe 29 ianuarie.

Nu la mult timp după ieșirea plină de optimism, oamenii din zonă au observat că pe șantier nu mai există activitate. Ba chiar ne-au trimis poze, alarmați, că muncitorii strâng materialele și pleacă. „Și-au luat astăzi cărămizile, le-au încărcat în mașină și au plecat acasă”, ne-a transmis un locuitor din zonă, care a și fotografiat momentul.

Am solicitat informații la Compania Națională de Investiții, însă de câteva zile nu am primit niciun răspuns. În schimb, am aflat că firma care a câștigat contractul, Stef Invest SRL din Iași, a intrat în insolvență.

Constructorul, falimentat de stat

Conform presei din Iași, Stef Invest a înaintat, la Tribunalul Iaşi, o cerere prin care solicita deschiderea procedurii de reorganizare a firmei, ce i-a fost admisă de instanță câteva zile mai târziu. Această situație a apărut ca urmare a unui cumul de factori care în ultimii ani a afectat afacerea antreprenorului Răzvan Apălimăriței, inclusiv din cauza statului.

„Blocajul a apărut din cauza neîncasărilor aferente unui proiect în derulare, cu Aeroportul Suceava, deci contract cu statul. Valoarea aproximativă, neîncasată la vremea respectivă, a fost de 13 milioane de lei. Sunt pe flux aproximativ 5 proiecte cu Compania Națională de Investiții, din care 3 sunt începute, iar două le vom demara în perioada următoare. Valoarea totală a acestora este de 55 de milioane de lei, fără TVA.

Creșterea prețurilor la materialele de construcții, fondul de salarizare din industrie, care sunt necorelate cu profitabilitatea, dar și majorarea dobânzilor bancare, cât și costurile cu creditele, renunțarea de scutire a taxelor din domeniul salarial pentru sectorul construcțiilor au fost motive suficiente pentru a intra în insolvență. Considerăm că, în acest domeniu, multe companii întâmpină dificultăți, inclusiv lipsa investițiilor, cât nepredictibilitatea pieței. Chiar dacă suntem în procedura de insolvență, toți angajații sunt la muncă, nu s-a schimbat nimic, iar salariile sunt la zi”, a declarat Răzvan Apălimăriței, administrator SC Ștef Invest SRL, pentru BZI.ro.

