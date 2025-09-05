Mai multe săli de la Creșa 3 au fost închise în urma unul control DSP. Soluția găsită de Primărie pentru 4 grupe de antepreșcolari

Cu câteva zile înaintea începerii anului școlar, părinții care au copii înscriși la Creșa 3 au aflat că nu-și vor mai putea duce copiii în aceeași locație. Situația a apărut în urma unui control al Direcției de Sănătate Publică. Primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu s-a întâlnit cu părinții și angajații creșei și le-a prezentat soluția găsită.

FOTO: imagini din creșa recent modernizată

Creșa nr. 3 a funcționat temporar la parterul Școlii Ion Luca, întrucât sediul de pe Pictor Andreescu este în reabilitare. În urma unui control al Direcției de Sănătate Publică din luna iulie, care a dispus o serie de măsuri de conformare, care presupuneau suplimentarea spațiilor, realizarea unor circuite, a devenit evident că cele patru grupe (din cinci) nu vor putea continua să funcționeze la parterul școlii (lucru de altfel interzis de legislație).

Conducerea Primăriei a început să căute spații pentru relocarea antepreșcolarilor, care să se preteze mai bine acestei activități. Alternativa ar fi fost relocarea copiilor la alte creșe sau închiderea activității cu totul.

„Pentru a nu lua o astfel de decizie, mai ales cu 3 săptămâni înainte de începerea anului școlar, am reușit să identificăm câteva săli de clasă libere în Grădinița 27, care se află tot pe strada Alecu Russo, la mică distanță de Școala Ion Luca, unde vom reloca cele patru grupe de creșă. A cincea grupă va continua să funcționeze în clădirea de pe Pictor Andreescu”, a transmis Primăria, la solicitarea Ziarului de Bacău.

Clădirea de pe Alecu Russo 59 are autorizație sanitară de funcționare obținută chiar în anul 2025.

În cel mai scurt timp, se va proceda și la modificarea rețelei școlare astfel încât creșa să fie preluată de Școala Alecu Russo, pentru o mai bună comunicare între părinți și conducerea unității.

În cursul zilei de miercuri, s-au organizat întâlniri atât cu personalul, cât și cu părinții, care au fost informați de aceste schimbări.

Așadar, luni, 8 septembrie, așa cum le-a fost comunicat și părinților, antepreșcolarii pot fi duși la creșă, în clădirea Grădiniței 27.

„Intenția noastră este să protejăm micuții și să liniștim părinții, cărora le-am oferit o alternativă mai bună, spunem noi, prin faptul că nu vor mai funcționa la parterul unei școli, lucru interzis de legislație. Mai mult, vor avea mâncarea gătită chiar în bucătăria proprie și vor fi într-o clădire în care a funcționat în trecut creșă. Este un spațiu reabilitat și am încredere că Direcția de Sănătate Publică îl va aviza cu ocazia primului control. Am încercat să luăm deciziile cele mai bune în condițiile date, având în vedere în primul rând bunăstarea copiilor și a părinților”, a spus primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu.

„Cu privire la proiectul de reabilitare a Creșei 3, a fost reziliat contractul cu constructorul, suntem în faza de expertizare a lucrărilor executate și în funcție de rezultatul expertizei, urmează să decidem cum merge mai departe acest proiect”, a mai transmis municipalitatea.

Ziarul de Bacău a contactat-o pe Maria Abaza, directoarea Școlii Alecu Russo, de care ține Grădinița 27. Ea a dat asigurări că spațiile în care vor fi mutate grupele de creșă sunt adecvate acestei activități. „Totul este nou-nouț tot, igienic. L-am autorizat primăvara trecută pentru grădiniță cu program prelungit, asemănător cu cel al unei creșe”, a precizat Abaza.