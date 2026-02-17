Mai puține decese pe drumurile din Bacău în 2025. Poliția Rutieră a intensificat controalele

Siguranța rutieră rămâne una dintre principalele preocupări ale polițiștilor băcăuani, iar bilanțul pe anul 2025 indică o evoluție pozitivă. Potrivit datelor centralizate de IPJ Bacău, numărul persoanelor decedate în accidente de circulație a scăzut cu 22% față de anul precedent.

Pentru prevenirea evenimentelor rutiere grave, polițiștii rutieri au organizat 1.289 de acțiuni preventive, în cadrul cărora au fost aplicate 53.554 de sancțiuni contravenționale. Totodată, au fost reținute 54.704 permise de conducere și retrase 2.930 de certificate de înmatriculare, în special pentru abateri care puneau în pericol siguranța participanților la trafic.

Analiza accidentelor produse în cursul anului arată că principalele cauze rămân neacordarea priorității de trecere, indisciplina pietonilor, viteza neadaptată la condițiile de drum și abaterile săvârșite de bicicliști, factori care continuă să genereze un risc ridicat pe anumite tronsoane rutiere din județ.