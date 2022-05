Mama celor doi copii înecați de tatăl lor la Păncești, dezvăluiri șocante: „Mi-a luat fata din casă și a zis că e ultima oară când o văd!”

Un bărbat din Bacău și-a înecat copiii, duminică, după o ceartă cu mama lor. Este vorba e un bebeluș de 4 luni și un copil de 5 ani. Ulterior, femeia a declarat că bărbatul avea probleme și fusese internat la psihiatrie.

”Ne-am certat de ieri (vineri-n.r.), că am apelat la cineva din greșeală și mi-a zis că am ceva cu persoana aia. Mi-a zis să îmi fac bagajul să plec. Am încercat să îmi adun toate de pe acolo. Azi când a venit acasă m-a întrebat ce face fata, am zis că doarme și m-a luat direct la bătaie. Ne-am certat, m-a bătut, am fugit afară. Mi-a luat fata din casă, fata dormea, mi-a arătat-o, mi-a zis că e ultima oară când o văd, a chemat băiatul după el, l-a băgat în mașină și a plecat. Știam că e un om nebun, știam că are prostii, dar nu m-am așteptat la asta. Ne-am mai certat, ne-am mai lovit, dar nu într-atât încât să îmi dau seama că îmi omoară copiii. Mi-a zis de fiecare dată că dacă îl mai supăr sau altceva o să mă bage în mașină cu tot cu copii și ne aruncă. Acum o lună jumate am mai avut probleme și am chemat poliția și l-a luat și a fost internat la psihiatrie”, a declarat mama celor doi copii înecați de tatăl lor într-un râu, citată de Antena 3.

Un bebeluș de 4 luni și un copil de 5 ani au fost aruncați de propriul tată într-un râu, duminică după-amiază, la Păncești. Incidentul s-a întâmplat după o ceartă a părinților, iar tatăl a amenințat-o pe mama copiilor că se va arunca în râu cu cei mici, spun surse din rândul apropiaților.