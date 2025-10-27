Mamă și fiică din județul Vrancea, rătăcite prin pădure, găsite în comuna Urechești

Un apel la 112 al unei minore de 13 ani, din județul Vrancea, a alertat polițiștii despre faptul că aceasta plecase împreună cu mama ei, de dimineață, la cules ciuperci în pădure și nu mai cunoșteau drumul de întoarcere către casă. Coordonatele apelului indicau faptul că cele două s-ar fi aflat într-o zonă împădurită din comuna Urechești, județul Bacău.

Șeful de post, agent-șef adjunct de poliție Codiță Gheorghe, împreună cu pădurarul din localitate, au început imediat căutările și au identificat cele două persoane, care se aflau la aproximativ 1 km de un drum forestier și la circa 6 km de localitatea de domiciliu.

Cele două persoane erau speriate și dezorientate. Polițistul le-a oferit apă și a discutat cu ele pentru a le liniști, iar pentru a se asigura că vor ajunge acasă în siguranță, a solicitat sprijinul unui pădurar din județul Vrancea.

Recomandările polițiștilor

Când vă deplasați în zone împădurite sau muntoase, anunțați o persoană de încredere unde mergeți: localitate, pădure, traseu aproximativ și oră estimată de întoarcere. Luați telefonul mobil încărcat, eventual cu hartă offline sau aplicație GPS funcțională.

Verificați starea vremii; ploaia, ceața sau zăpada pot îngreuna orientarea. Purtați echipament adecvat: încălțăminte de teren, haine corespunzătoare sezonului, apă și hrană. Rămâneți pe trasee cunoscute sau drumuri forestiere marcate. Nu vă aventurați singuri în zone foarte izolate; dacă mergeți în grup, păstrați legătura vizuală.

Marcați în mod vizibil punctul de început sau oprire (mașina, drum forestier) pentru a putea reveni. Observați semne de orientare (drumuri forestiere, borne, pânze roșii ale silvicultorului) și evitați să vă îndepărtați excesiv fără semnal GPS.