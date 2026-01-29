Marius Savin a câștigat concursul pentru postul de manager al SJU Bacău. A fost singurul candidat

Ion-Marius Savin a câștigat concursul pentru funcția de manager al Spitalului Județean Bacău, în urma evaluării proiectului de management și a probei de abilități manageriale. Acesta este al doilea concurs organizat de SJU Bacău, după ce s-a mai anunțat unul, vara trecută, dar nimeni, nici măcar Savin, nu s-a înscris. La competiția de acum, el a fost singurul concurent.

Foto: Ion-Marius Savin, manager SJU Bacău

„Concursul a avut loc la finalul lunii ianuarie 2026, iar rezultatele obținute confirmă continuitatea actului managerial la nivelul unității sanitare, domnul Ion-Marius Savin ocupând anterior funcția de manager interimar”, transmite SJU Bacău într-un comunicat.

Potrivit documentului oficial, Marius Savin a obținut nota peste 9,67 la evaluarea proiectului de management și 9,88 la proba de evaluare a abilităților manageriale, fiind declarat admis.

Facsimil: documentul oficial cu notele primite de Marius Savin la concursul de manager

„Conducerea Spitalului Județean de Urgență Bacău își reafirmă angajamentul pentru îmbunătățirea continuă a serviciilor medicale, asigurarea unor condiții sigure și de calitate pentru pacienți, susținerea personalului medical și auxiliar și creșterea eficienței utilizării resurselor. Spitalul Județean de Urgență Bacău va continua demersurile de dezvoltare și modernizare, în beneficiul pacienților și al comunității băcăuane”, se mai precizează în comunicatul SJU Bacău.