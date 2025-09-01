Medalie de argint la mondialul de sărituri de la mare înălțime pentru băcăuanul Constantin Popovici

Sportivul CSM Bacău, Constantin Popovici, pregătit de antrenorul Adrian Gavriliu, a luat medalia de argint la World Aquatics High Diving World Cup 2025, competiție mondială de sărituri de la mare înălțime (27 m), desfășurată în Porto Flavia, Sardinia.

„Argint mondial pt România și Bacău. Intr-o competiție deloc ușoară, cu condiții vitrege in primele zile, cu o greșeală tehnică in cea de-a doua zi a competiției, am reușit să ne clasăm pe locul al 2-lea și să obținem argintul mondial. La mustață de locul 1. Ne cerem sincer scuze celor pe care îi deranjăm cu rezultatele noastre și promitem că…. mai facem. Așadar, argintul mondial la competiția de sărituri in apă de la mare inălțime ( 27m) vine la Bacău. Felicitări câștigătorului, sportivului din USA, „bronzului”, sportivului din Spania și tuturor participanților.” a transmis directorul CSM Bacau, Adrian Gavriliu

Conform Agenției Naționale pentru Sport, alături de Popovici, un alt român s-a clasat pe locul 6. „De pe platforma suspendată la 27 de metri înălțime, Popovici a demonstrat de ce este unul dintre cei mai mari sportivi ai lumii: a efectuat cea mai dificilă săritură din concurs – stând pe mâini, trei salturi și jumătate înapoi, echer – cu un coeficient impresionant de dificultate: 6! O dovadă de curaj, forță și perfecțiune tehnică. Alături de el, Cătălin Preda a încheiat pe un onorabil loc 6, confirmând valoarea extraordinară a școlii românești de high diving și spiritul de echipă al tricolorilor. Sezonul continuă cu încă două competiții internaționale în acest an, iar în 2026, toate privirile vor fi ațintite spre Campionatul European de la Paris”, au transmis reprezentanții ANS.