Medic de la Unitatea de Urgențe a Spitalului Județean Bacău condamnat la închisoare cu suspendare, după ce a recunoscut că a luat șpagă

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău a anunțat că a fost trimis spre soluționare Tribunalului Bacău acordul de recunoaștere a vinovăției într-un dosar privind săvârșirea infracțiunii de dare de mită în cazul unui medic de la Unitatea de Primiri Urgențe a SJU Bacău.

Este vorba despre faptele comise la 19 mai 2025, când inculpatul A.O.M., prin intermediul lui M.S.D., a oferit suma de 300 de lei medicului B.G.D., specialist în cadrul Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Bacău, pentru a beneficia de consult și analize complexe, deși starea sa de sănătate nu reprezenta o urgență medicală.

Potrivit procurorilor, medicul ar fi acceptat mita pentru a presta servicii medicale care nu se impuneau în regim de urgență, încălcându-și astfel atribuțiile de serviciu.

În urma acordului de recunoaștere a vinovăției, procurorii propun aplicarea unei pedepse de un an și patru luni de închisoare, cu suspendare, alături de o pedeapsă complementară de doi ani, constând în interzicerea dreptului de a fi ales în autorități publice sau în orice funcții publice, precum și a dreptului de a ocupa funcții ce implică exercițiul autorității de stat.

În acest interval, inculpatul va trebui să efectueze 60 de zile de muncă în folosul comunității, să participe la programe de reintegrare socială derulate de serviciul de probațiune și să respecte celelalte măsuri de supraveghere prevăzute de Codul penal.

În fața procurorului și în prezența avocatului ales, bărbatul a recunoscut fapta și a acceptat încadrarea juridică.

Parchetul subliniază că această etapă marchează finalizarea anchetei și transmiterea acordului către instanță, fără a afecta în vreun fel principiul prezumției de nevinovăție.