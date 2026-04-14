Mesajele „Pur și simplu mulțumesc” au apărut și în Bacău și stârnesc reacții online

În ultimele săptămâni, același mesaj a început să apară în mai multe zone din Bacău: „PUR ȘI SIMPLU MULȚUMESC!”. Nu este însoțit de logo, explicații sau trimitere către o sursă.

Se pare că apariții similare au fost observate și în alte orașe din țară. Nu este limpede dacă vorbim despre o inițiativă unitară sau despre acțiuni independente.

În paralel, mesajul a ajuns și pe rețelele sociale. Imagini cu panourile din orașe sunt fotografiate și redistribuite, iar discuțiile au apărut rapid: unii încearcă să afle cine se află în spatele lui, alții îl privesc ca pe un fenomen urban.

Mai mulți creatori de conținut și persoane publice au preluat ideea și au început să transmită, la rândul lor, mesaje de mulțumire pentru cei apropiați sau pentru comunitățile lor, invitându-și urmăritorii să facă același lucru.

Mesajul, formulat simplu și fără context, continuă să apară în spațiul public, fără să fie asumat până acum. Într-un spațiu dominat de reclame explicite și promisiuni, un „mulțumesc” spus fără explicații pare să atragă tocmai prin discreție.