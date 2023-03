Ministrul Mediului a reacţionat în cazul muntelui de moloz aruncat de Primăria Comăneşti în mijlocul naturii: „Îngroparea de deşeuri se pedepseşte cu închisoarea de la trei la cinci ani!”

Întrebat de ce Garda de Mediu Bacău nu a luat până acum măsuri pentru a-i trage la răspundere pe cei care au depozitat un munte de deşeuri provenite din demolări în mijlocul naturii, în oraşul Comăneşti (Bacău), ministrul Mediului Tanczos Barna a declarat marți că va verifica personal cazul şi că va lua măsuri împotriva conducerii Gărzii de Mediu Bacău dacă sunt constatate nereguli, scrie g4media.ro.

„Este inadmisibil ca într-un judeţ, Garda de Mediu să nu fie prima instituţie care se duce la faţa locului. Este inadmisibil să nu reacţioneze imediat. Dacă acest lucru se confirmă în urma verificării pe care o fac, cu siguranţă se vor lua măsurile de rigoare împotriva conducerii Gărzii din judeţul respectiv”, a declarat marți Tanczos Barna la Parlament.

Tanczos Barna a mai să precizat că în cazul în care vor fi depistate nereguli, va lua măsuri indiferent de coloratura politică a poluatorului. Mai mult decât atât, Ministrul Mediului a ţinut să accentueze faptul că dacă vor fi descoperite şi deşeuri îngropate, poluatorul riscă închisoarea.

„Garda de Mediu trebuie să fie paznicul respectării legii şi trebuie să acţioneze imediat când sunt sesizaţi şi nu trebuie să ţină cont nici de coloratura politică, nici de cel care a făcut lucrarea, şi acolo este vizibil că este o depozitare din construcţii cel puţin, dacă nu sunt şi alte deşeuri îngropate acolo. Trebuie să facă o cercetare minuţioasă pentru a vedea dacă nu sunt îngropări de deşeuri, pentru că îngroparea de deşeuri conform modificărilor pe care le-am propus şi le-am finalizat prin ordonanţă de urgenţă se pedepseşte cu închisoarea. Deci nu mai este contravenţie simplă. Îngroparea de deşeuri se pedepseşte cu închisoarea de la trei la cinci ani”, a declarat Barna.

Prezent şi el la faţa locului, fostul comisar general al Gărzii Naţionale de Mediu Octavian Berceanu susţine că prin depozitarea miilor de tone de moloz, natura a fost poluată şi mai mult decât atât, totul ar fi fost făcut cu protecţia Gărzii de Mediu.

„Altfel, aici incepe Autostrada de Centura Comanesti, probabil! Altfel nu inteleg cum primarul Miron de Comanesti de 18 ani, gestioneaza 300 de camioane cu deseuri aruncate intr-o rapa. Niste scoli sunt demolate si aruncate mai incolo, intr-o vagauna, in natura. Fondurile PNRR iti baga banu’ in casa daca pe hartie scrie ca duci deseurile la 100 km, dar de fapt le ingropi la un km. Ma gandesc daca cei de la Bruxelles sunt asa de bucurosi sa vada cum le furam banii si ne batem joc de natura si de noi. Garda Naţională de Mediu e acasa deja, vineri 13.30. Oricum sefu Politistu lu Pasapoarte din PNL Galati nu face rau la Primaru lu’ Peneleu din Comanesti, ca e ordin pe unitate. E interesant ca molozu e carat din fata Postului de Politie Comanesti, asa ca nici Poliția Română are voie sa investigheze o infractiune in forma continuata, care e semnalata deja, la 112. Politistii are sef politic pe Plagiatu’ a lu’ Peneleu. Lasitatea ne face sa parem cel mai mic popor din Europa!”, a scris Berceanu într-o postare pe Facebook.

Potrivit autorizaţiei de construire care a fost consultată de G4Media.ro, miile de tone de deşeuri provenite în urma modernizării a trei şcoli din oraşul Comăneşti trebuiau depozitate într-un loc autorizat pentru a fi reciclate şi nu aruncate în natură.