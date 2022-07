Ministrul Sănătății semnalează nereguli în proiectele PNRR: „Spitalul Municipal Bacău nu există din punct de vedere juridic”. Vezi soluția pentru finalizarea lucrărilor!

Spitalul Municipal Bacău se află pe lista celor 49 de unități spitalicești înscrise pentru a primi fonduri prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Din cele 49 de obiective, se vor alege doar 25, însă Spitalul Municipal din Bacău nu pare a avea vreo șansă să fie ales, în condițiile în care, din anul 2020, el nu mai există din punct de vedere juridic.

Din această listă de 49 de obiective, noi trebuie să alegem 25 de obiective care să se încadreze în această limită de 1, 7 miliarde de euro. Asta ar însemna, dacă am împărţi suma totală de 1,7 miliarde la 25, o sumă medie pentru un spital sau pentru un corp de clădire dintr-un spital, de 68 de milioane de euro. (…) Nu am reuşit să găsim nici măcar un criteriu pe baza căruia a fost alcătuită această listă, din păcate, am încercat să aflăm inclusiv de la Comisia Europeană care sunt criteriile şi nu am reuşit. (…)

Noi nu am găsit aceste criterii, nimeni nu a putut să ni le comunice şi lipsa criteriilor este dovedită de 3 exemple, aş spune, din lista de 49: unul dintre spitalele existente pe listă nu există din punct de vedere juridic, mă refer la Spitalul Municipal din Bacău care fusese desfiinţat în anul 2020, şi de asemenea două dintre obiective erau ambulatorii de specialitate, ori acestea nu sunt spitale (…)

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila