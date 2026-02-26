Minor de 17 ani, prins conducând fără permis pe o stradă din Bacău. Proprietarul mașinii, cercetat de polițiști

Un tânăr de 17 ani a fost prins conducând pe strada Ștefan cel Mare din Bacău, fără permis, în urma unui control al patrulei auto de siguranță publică din cadrul Secţia 2 Poliţie Bacău.

Foto arhivă

În urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției, s-a constatat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. În autoturism se afla și un bărbat de 71 de ani, din municipiul Bacău, proprietarul mașinii. Acesta știa că tânărul nu are permis de conducere, însă i-a încredințat autoturismul pentru a-l conduce.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și încredințarea unui vehicul unei persoane care nu posedă permis de conducere.