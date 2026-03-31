Minoră fără permis, prinsă la volan, în Onești. Încercare de mușamalizare eșuată

Doi tineri sunt cercetați penal după ce ar fi încercat să inducă în eroare polițiștii, în urma unui incident produs în parcarea unui magazin din Onești.

Potrivit unui comunicat al IPJ Bacău, totul s-a întâmplat în noaptea de 28 martie, în jurul orei 23:00, când polițiștii au fost alertați prin 112 despre un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, pe strada Cireșoaiei din municipiul Onești.

Ajunși la fața locului, oamenii legii au identificat un tânăr de 18 ani, din Dărmănești, care le-a declarat că el ar fi condus autoturismul implicat în incident. Verificările ulterioare au arătat însă că, în realitate, la volan s-ar fi aflat o minoră de 17 ani, din comuna Cașin.

Anchetatorii au stabilit că tânăra ar fi pierdut controlul direcției și a intrat cu mașina în ușile culisante ale magazinului. Mai mult, aceasta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În același timp, polițiștii au constatat că tânărul de 18 ani i-ar fi încredințat autoturismul, deși știa că nu are permis.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru conducerea unui autovehicul fără permis și încredințarea unui vehicul unei persoane fără drept de a conduce. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.