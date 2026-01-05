„Mirosea a ars și fum”. O băcăuancă povestește clipele de groază și acuză compania DAN AIR de neglijență, după aterizarea de urgență la Frankfurt

Un pasager al unui zbor DAN Air care a aterizat de urgență la Frankfurt povestește clipele de panică trăite la bord și acuză compania aeriană de lipsă totală de comunicare și de empatie față de oamenii care au trecut printr-o experiență traumatizantă.
„Dacă nu mi-am făcut retrospectiva anului 2025 acum câteva zile, mi-am făcut retrospectiva întregii vieți în câteva secunde, în acest zbor, în momentul în care în avion a început să se simtă miros îngrozitor de ars și fum. Atunci când te gândești, pentru o clipă, că avionul în care ești s-ar putea prăbuși, totul se reașază brutal în tine. Am aterizat de urgență în Frankfurt.”
Daniela M. spune că a fost revoltată atunci când a citit comunicarea oficială a companiei.
„«Dan Air a oferit consultanță pasagerilor…»
Serios? Chiar nu vă este rușine?
Ne-ați uitat, pur și simplu, în aeroport.
Am sunat de peste 10 ori la toate numerele disponibile și, de fiecare dată, am primit informații diferite, contradictorii, eronate. Nimeni nu știa nimic. Nimeni nu își asuma nimic.
Am fost nevoiți să sunăm la ambasadă, la consulat, la managerul aeroportului.”
Aceasta povestește că, în aeroport, oamenii au fost chiar amenințați cu evacuarea.
„La Frankfurt, un angajat frustrat a vrut să ne evacueze cu poliția pentru că… încurcam îmbarcarea. Noi, oamenii care tocmai trecuserăm printr-o experiență în care ne-am gândit că s-ar putea să nu mai ajungem la destinație, dormeam pe bănci.
Când, în sfârșit, echipajul s-a întors de la hotel, după ce noi dormisem pe bănci și ne zbătuserăm ore întregi să aflăm ce urmează, ne-au întrebat: „v-au cazat? „
Pasagera spune că experiența a făcut-o să renunțe definitiv la această companie.
„Nu voi mai zbura niciodată cu această companie.
Am aterizat la 01:30 în Frankfurt și am plecat de acolo după 15 ore de chin, lipsă totală de comunicare și zero empatie.
Mă întreb sincer: dacă nu ne implicam noi, pasagerii, dacă nu insistam, dacă nu făceam presiuni… cât am fi rămas acolo?”
Ea critică și faptul că o astfel de companie operează de pe Aeroportul Bacău.
„Nu pot să înțeleg cum, din Bacău, operează o companie care își permite să își bată joc de oameni în acest fel. Personal, nu știu pe nimeni care să fi vorbit vreodată pozitiv despre această companie. Și, din păcate, experiența trăită nu face decât să confirme tot ce se spune despre ea.”
Punctul de vedere al companiei DAN AIR
Reprezentanții DAN Air au explicat, într-un punct de vedere transmis presei, că aterizarea de urgență pe aeroportul din Frankfurt a fost decisă din motive de siguranță, după ce a fost semnalată o alertă minoră la sistemul de ventilație, senzorii indicând posibila prezență de fum în cabină.
Compania a arătat că nu deține o bază operațională la Frankfurt, iar perioada sărbătorilor a îngreunat disponibilitatea personalului tehnic. Aeronava a putut fi verificată complet abia în cursul zilei următoare. În ceea ce privește asistența acordată pasagerilor, DAN Air a precizat că aceștia au primit apă și gustări pe timpul așteptării, iar călătoriile au fost reprogramate pe următoarele zboruri disponibile, după finalizarea verificărilor.
Reprezentanții companiei și-au exprimat regretul că nu au putut asigura asistență mai rapidă, subliniind că toate deciziile au avut ca prioritate siguranța pasagerilor.
Comentarii
Bla a zis
Marea companie daniaere ar trebui să aibă la garaj o haeronava de backup , sau măcar un precontract de închiriere de la WIZZ / Tarom , să aibă rezultate fast în asemenea scenarii …. dar nah , rolsu cu buzunarul strâns se ține ….
Adrian a zis
Noi am avut o experienta groaznica cu Amima Wings: am stat in aeroportul din Palma de Mallorca in septembrie 2024 toata noaptea trebuia sa zburam la ora 22 si am zburat abia la ora 7 a doua zi pentru ca li s-a defectat un avion. Bineinteles ca nu ne-au despagubit ei cu nici un euro, aeroportul din Palma ne-a dat cate 50 euro pentru mancare. Nu asta era problema ci faptul ca Anima Wings si-a batut joc de pasageri.
prea a zis
Puteți cere compensație chiar daca v-au dat vouchere si v-aubcazat la hotel (ca idee) si chiar daca s-a intamplat in 2024, interesati-va!
Traveller a zis
Iar si iar si iar vedem postari ale unor imbecili care confuda caruta pe care o au in ADN, cu avionul si siguranta in zbor.
In decursul anilor, mi s-a intamplat ceva de genul vreo zece-doispe ori sa am intarziere la transportul cu avionul de cel putin 16 ore, care sa fie reprogramat (eventual cu alte linii aeriene) a doua zi si sa dorm la hotel. S-a intamplat sa am programat zborul intercontinental care pleca la ora 7 dimineata din Bucuresti si am ajuns la destinatie a TREIA zi, dupa aproape 70 de ore. Un drum care trebuia sa dureze 10 ore.
Nu am dormit niciodata in aeroport, pentru ca nu fac parte din categoria imbecililor care nu se descurca in cazuri de genul acesta, adica intotdeauna am dormit in hoteluri platite de compania cu care urma sa zbor. Mi s-a intamplat sa nu pot pleca din America, cu Boeing 747 Air France care se stricase inainte de zbor. Deci nu Wizz sau alte low costuri, ci ditamai Air France care nu a mai plecat din Los Angeles, si vreo patru sute de pasageri au fost procesati ca sa li se dea cazare, masa, bilete pentru a doua zi. UNUL NU A RIDICAT VOCEA sau a urlat ca vai, rateaza nu stiu ce.
Mi s-a intamplat sa fie vreme rea, sa ajung in alt aeroport, sa pierd conexiunea. Mi s-au intamplat multe, dar niciodata nu am injurat compania aeriana, pilotii si niciodata nu am cerut despagubiri. Da, am cerut sa mi se asigure cazare la hotel, transport pana la hotel si masa, si intotdeauna am obtinut ceea ce am cerut.
O singura data m-am enervat, veneam din Spania si aveam stop over in Frankfurt, cu LUFTHANSA. Deci nu cu Wizz, Dan, Anima sau alte firme low cost. CU LUFTHANSA.
Era dimineata pe la 9, aterizasem la Frankfurt si mai erau cam doua ore pana la cursa de Bucuresti, cand s-a inchis aeroportul. Un tampit (nu conteaza ca era arab), a sarit peste popandaii care stateau, chipurile, la paza, si s-a pierdut printre calatori. Nemtii au inchis complet aeroportul, si discutam aici despre Frankfurt (care este de patru ori mai mare decat Otopeniul), a venit politia, a pus cordoane, ne-a adunat pe toti, cateva mii de oameni, in zona centrala, unde era un haos de nedescris. Avionul de Bucuresti a plecat la timp, fara pasageri, pentru ca urma sa ia pasageri de la Bucuresti, iar noi am ramas vreme de aproape zece ore ai nimanui, alaturi de alte mii de oameni care plecau care incotro, in America, in Europa, in Asia, in America de Sud, in Africa… S-au anulat poate peste o suta de zboruri, nimeni nu ne-a dat un pahar cu apa, nimeni nu ne-a dat o informatie, cand plecam, cu ce, unde dormim daca ramanem peste noapte etc.
Seara, tarziu, dupa ce l-au gasit pe animal, lucrurile au inceput sa se limpezeasca. Aeroportul s-a redeschis, mai era o cursa Lufthansa pe la ora 22, insa era plina cu cei ce cumparasera bilet pentru cursa aceea. Doar doi calatori au fost convinsi sa nu mai plece si sa dea locul unui bolnav de cancer terminal, care umbla cu stomacul in plosca si statuse, saracul, in scaunul cu rotile de dimineata, de cand trebuia sa plece in mod normal catre Bucuresti. Noi, ceilalti, adica peste o suta de oameni, am fost pusi intr-un autocar, dusi la un hotel bun, cazati in conditii faine, cu masa seara si dimineata urmatoare, cand am si plecat din Frankfurt si am ajuns cu bine la Bucuresti.
Chestii dintr-astea se intampla, insa daca ai un minimum de educatie si nu te-a fatat muma-ta prin grajd, pricepi dracului ca totul este ca sa calatoresti in siguranta. Sa urli ca vaca si sa acuzi transportatorul aerian ca indiferent ce, este dovada ca ai educatie la coada vacii. Daca exista intarzieri, ele apar pentru ca pilotii au evitat un front atmosferic periculos si au ocolit ruta normala, sau pentru ca au constatat ca aeronava are o anumita problema tehnica, poate nu grava, dar regulile sunt stricte si nu poti sa le ocolosesti pentru ca vrea vreo proasta sa ajunga repede acasa la ea, in Dolhasca. Avionul nu este caruta ta cu boi. Este un aparat complex, care daca nu pleaca, inseamna ca este SPRE SIGURANTA TA. Ca sa nu crapi ca o toanta.
Am calatorit cu Dan Air, au fost foarte OK, pilotii au fost impecabili. Cu Anima nu am zburat inca, dar am auzit numai lucruri bune despre ei. Wizz mi se par mai ciudati, piloti mai de nota 9, nu 10, avioane ponosite, stewardeze cam ostile, dar una peste alta, ajungi unde vrei sa ajungi. Incetati cu smiorcaiala asta tampita. Daca nu va place cu avionul, luati caruta. Sau calariti porcul pana la destinatie. V-ar sta bine.
Daniel Popoviciu a zis
Dan Air ar putea fi o companie de succes dacă ar fi condusă cu disciplină operațională și respect real față de client.
Din ce am văzut ca pasager, strategia pare să fi fost: acoperirea unei plaje mari de destinații, cu frecvențe dese, folosind un număr redus de aeronave și, uneori, o abordare de tip „oversell”. Problema nu e doar că apar perturbări — asta se întâmplă la orice companie — ci că, atunci când se rupe lanțul operațional (mecanic, mentenanță, rotație aeronavă), efectul este anularea zborurilor și pagube directe pentru oameni: timp pierdut, nervi, rezervări de cazare compromise, conexiuni ratate.
În cazul meu, am cumpărat biletele când au intrat pe piață. Cu 2 zile înainte de plecare am cerut pe e-mail lămuriri legate de bagaje; nu mi s-a transmis nimic despre un risc de anulare. Cu aproximativ 24 de ore înainte, zborul a fost anulat, iar pentru mine asta a dat peste cap o structură de călătorie care includea o escală într-o capitală (cu două nopți de cazare) și apoi un alt zbor către destinația finală.
Am scris companiei ce aveam de făcut și, corect spus, în 24 de ore am primit răspuns și banii au fost rambursați. Am avut noroc să găsesc imediat bilete la o companie mai mare, pe aceeași rută, și să-mi salvez planul.
După experiența asta, eu personal nu mai recomand Dan Air și nu aș mai zbura cu ei în formula actuală.
Propunere publică către management: introduceți în condițiile de transport o regulă clară, pro-client:
• la fiecare zbor anulat (cu excepția forței majore), rambursare automată și rapidă a sumelor încasate;
• și, în situațiile în care pasagerul este nevoit să cumpere urgent alternative (zbor / cazare) din cauza anulării, un mecanism simplu de decontare rezonabilă a costurilor suplimentare, pe bază de documente.
Dacă vreți să vă creșteți reputația, nu o faceți cu „destinații multe și preț mic”, ci cu un lucru simplu: predictibilitate și corectitudine