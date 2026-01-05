„Mirosea a ars și fum”. O băcăuancă povestește clipele de groază și acuză compania DAN AIR de neglijență, după aterizarea de urgență la Frankfurt

Un pasager al unui zbor DAN Air care a aterizat de urgență la Frankfurt povestește clipele de panică trăite la bord și acuză compania aeriană de lipsă totală de comunicare și de empatie față de oamenii care au trecut printr-o experiență traumatizantă.

„Dacă nu mi-am făcut retrospectiva anului 2025 acum câteva zile, mi-am făcut retrospectiva întregii vieți în câteva secunde, în acest zbor, în momentul în care în avion a început să se simtă miros îngrozitor de ars și fum. Atunci când te gândești, pentru o clipă, că avionul în care ești s-ar putea prăbuși, totul se reașază brutal în tine. Am aterizat de urgență în Frankfurt.”

Daniela M. spune că a fost revoltată atunci când a citit comunicarea oficială a companiei.

„«Dan Air a oferit consultanță pasagerilor…»

Serios? Chiar nu vă este rușine?

Ne-ați uitat, pur și simplu, în aeroport.

Am sunat de peste 10 ori la toate numerele disponibile și, de fiecare dată, am primit informații diferite, contradictorii, eronate. Nimeni nu știa nimic. Nimeni nu își asuma nimic.

Am fost nevoiți să sunăm la ambasadă, la consulat, la managerul aeroportului.”

Aceasta povestește că, în aeroport, oamenii au fost chiar amenințați cu evacuarea.

„La Frankfurt, un angajat frustrat a vrut să ne evacueze cu poliția pentru că… încurcam îmbarcarea. Noi, oamenii care tocmai trecuserăm printr-o experiență în care ne-am gândit că s-ar putea să nu mai ajungem la destinație, dormeam pe bănci.

Când, în sfârșit, echipajul s-a întors de la hotel, după ce noi dormisem pe bănci și ne zbătuserăm ore întregi să aflăm ce urmează, ne-au întrebat: „v-au cazat? „

Pasagera spune că experiența a făcut-o să renunțe definitiv la această companie.

„Nu voi mai zbura niciodată cu această companie.

Am aterizat la 01:30 în Frankfurt și am plecat de acolo după 15 ore de chin, lipsă totală de comunicare și zero empatie.

Mă întreb sincer: dacă nu ne implicam noi, pasagerii, dacă nu insistam, dacă nu făceam presiuni… cât am fi rămas acolo?”

Ea critică și faptul că o astfel de companie operează de pe Aeroportul Bacău.

„Nu pot să înțeleg cum, din Bacău, operează o companie care își permite să își bată joc de oameni în acest fel. Personal, nu știu pe nimeni care să fi vorbit vreodată pozitiv despre această companie. Și, din păcate, experiența trăită nu face decât să confirme tot ce se spune despre ea.”

Punctul de vedere al companiei DAN AIR

Reprezentanții DAN Air au explicat, într-un punct de vedere transmis presei, că aterizarea de urgență pe aeroportul din Frankfurt a fost decisă din motive de siguranță, după ce a fost semnalată o alertă minoră la sistemul de ventilație, senzorii indicând posibila prezență de fum în cabină.

Compania a arătat că nu deține o bază operațională la Frankfurt, iar perioada sărbătorilor a îngreunat disponibilitatea personalului tehnic. Aeronava a putut fi verificată complet abia în cursul zilei următoare. În ceea ce privește asistența acordată pasagerilor, DAN Air a precizat că aceștia au primit apă și gustări pe timpul așteptării, iar călătoriile au fost reprogramate pe următoarele zboruri disponibile, după finalizarea verificărilor.

Reprezentanții companiei și-au exprimat regretul că nu au putut asigura asistență mai rapidă, subliniind că toate deciziile au avut ca prioritate siguranța pasagerilor.