Miroșeanu a rămas fără permisul de conducere, pentru exces de viteză. Vezi ce spune viceprimarul!

Viceprimarul Liviu Miroșeanu a rămas fără permisul de conducere auto, după ce a fost prins cu viteză excesivă.

Spre deosebire de primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu, care a ținut ascuns accidentul cu Dusterul, viceprimarul a vorbit public despre ceea ce s-a întâmplat.

„Mai bine aflați de la mine, pentru că nu am nimic de ascuns. Am rămas fără permisul de conducere, pentru exces de viteză. Mă întorceam de la București, unde fusesem invitat la o conferință, dar și la câteva ministere, iar la Gheorghe Doja am apăsat prea tare pedala de accelerație. Recunosc, mă grăbeam, la birou mai aveam treabă, probleme de rezolvat. Sigur, nimic nu scuză încălcarea legii, dar așa stau lucrurile”, a declarat Miroșeanu.

Aparatul radar l-a surprins cu 107 km la oră, în localitate. Edilul va fi pieton timp de 3 luni, cât durează suspendarea. „Nu am nimic de reproșat polițiștilor, și-au făcut datoria exemplar”, a reacționat viceprimarul.