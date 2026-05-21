Misiune critică de salvare a SAJ Bacău: adolescentă de 16 ani, în stare foarte gravă, transferată în siguranță la Iași

O echipă medicală de urgență din cadrul Serviciului de AMbulanță Județean Bacău a efectuat, în cursul nopții trecute, o misiune contracronometru pentru salvarea unei paciente în vârstă de 16 ani, aflată în stare critică. Aceasta a fost transferată de urgență către o unitate spitalicească specializată din municipiul Iași.

Adolescenta, care prezenta o stare clinică extrem de severă, a necesitat măsuri complexe de stabilizare și suport vital avansat încă de la preluare. Din cauza patologiei complexe și a instabilității funcțiilor vitale, pacienta a fost intubată și ventilată mecanic pe parcursul întregului drum.

Datorită profesionalismului echipajului medical și a coordonării eficiente prin Dispeceratul Medical de Urgență, echipajul a ajuns în siguranță la Iași, unde pacienta a fost predată medicilor de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.