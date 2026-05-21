Ziarul de Bacău

Ești aici: Acasă / Top Story / Misiune critică de salvare a SAJ Bacău: adolescentă de 16 ani, în stare foarte gravă, transferată în siguranță la Iași

Misiune critică de salvare a SAJ Bacău: adolescentă de 16 ani, în stare foarte gravă, transferată în siguranță la Iași

Lasă un comentariu

Adaugă Ziarul de Bacău ca sursă preferată în Google
Add as preferred source on Google

O echipă medicală de urgență din cadrul Serviciului de AMbulanță Județean Bacău a efectuat, în cursul nopții trecute, o misiune contracronometru pentru salvarea unei paciente în vârstă de 16 ani, aflată în stare critică. Aceasta a fost transferată de urgență către o unitate spitalicească specializată din municipiul Iași.

Adolescenta, care prezenta o stare clinică extrem de severă, a necesitat măsuri complexe de stabilizare și suport vital avansat încă de la preluare. Din cauza patologiei complexe și a instabilității funcțiilor vitale, pacienta a fost intubată și ventilată mecanic pe parcursul întregului drum.

Datorită profesionalismului echipajului medical și a coordonării eficiente prin Dispeceratul Medical de Urgență, echipajul a ajuns în siguranță la Iași, unde pacienta a fost predată medicilor de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Adaugă Ziarul de Bacău ca sursă preferată în Google
Add as preferred source on Google

Reader Interactions

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *