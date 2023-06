Misterul banilor împrumutați partidului de parlamentarii Cernic și Lazăr! USR Bacău susține că nu are contractele și nici nu întocmește bilanț contabil

Situație bizară, la Uniunea Salvați România (USR) filiala Bacău! Conducerea formațiunii susține înr-un document oficial că nu întocmește, conform legii, bilanțuri contabile și nici nu deține contracte cu doi parlamentari care au împrumutat partidul cu bani. USR Bacău a pierdut un proces cu fostul șef al municipalei, dr. Sebastian Hriban, și e pe cale să fie executat silit ca să prezinte documentele legale. De cealaltă parte, deputatul Teodor Lazăr, președintele de facto al USR Bacău, susține că Hriban a pus întrebările greșite.

Foto Facebook: senatorul Sebastian Cernic (stânga) și deputatul Teodor Lazăr

După un proces început în 2021, dr. Hriban a câștigat, prin sentința definitivă a Curții de Apel Bacău, dreptul de a primi bilanțul USR Bacău pe anul 2020 și „situatia contractelor de împrumut încheiate de Lazăr Teodor și Cernic Sebastian”.

Facsimil: răspunsul semnat de deputatul Teodor Lazăr, înlocuitorul președintelui Lucian Daniel Stanciu Viziteu

USR Bacău nu întocmește bilanțuri

Una dintre cererile admise de instanța de judecată este prezentarea bilanțului USR Bacău pe 2020. Dr. Hriban l-a cerut, bazat pe sentință, iar partidul i-a răspuns că nu are documentul. „Nu deținem, nu am întocmit, nu am contractat spre executare și nu știm să existe acest bilanț contabil”, a susținut partidul (facsimil mai sus).

Bizar este faptul că USR Bacău își făcea, în luna mai 2020, publicitate electorală în nume propriu, sub titulatura „Uniunea Salvați România – Filiala Județeană Bacău”, după cum se poate observa în captura de mai jos:

FOTO: afiș electoral publicat în presă de USR Bacău

A dat în scris că nu știe despre propriul împrumut!

Teodor Lazăr și Sebastian Cernic sunt parlamentari USR Bacău, iar în instanță au susținut că nu au împrumutat filiala. Declarația de avere a senatorului Cernic, la pagina 3, pct. 2, menționează, totuși, că a împrumutat USR cu 4.000 de lei. Deputatul Lazăr a scris că a împrumutat USR cu 5.000 de lei.

Pe de altă parte, dr. Hriban a dat în judecată filiala Bacău a USR, în timp ce parlamentarii fac referire în declarațiile de avere doar la „USR”, ceea ce ar putea echivala cu o confuzie. Totuși, conducerea partidului este obligată de instanța de judecată să dea informații despre situația contractelor de împrumut și ar fi putut să obțină detaliile de la organizația națională.

Foto arhivă: dr. Sebastian Hriban și Lucian Daniel Stanciu Viziteu, când erau colegi în USR Bacău

Într-un răspuns adresat dr. Hriban, președintele USR Bacău susține că „nu deținem, nu am încheiat și nu știm să existe aceste contracte de împrumut”. Interesant este că documentul (facsimil mai sus!) este semnat chiar de deputatul Teodor Lazăr, lăsat de președintele Lucian Daniel Stanciu Viziteu să conducă partidul. Dacă nu despre împrumutul lui Cernic, măcar despre cel pe care el însuși l-a trecut în propria declarație de avere ar fi putut să știe deputatul Lazăr.

Facsimil: documentul prin care deputatul Teodor Lazăr a primit atribuțiile de președinte al USR Bacău

Tot în Legea 334/2006, se stabilește că „partidele politice pot contracta împrumuturi în bani numai prin acte autentice notariale, sub sancțiunea nulității absolute, însoțite de documente de predare-primire, în contract prevazându-se modul și termenul de restituire a acestora.”

Deputatul Lazăr: „Bilanțurile se fac la USR, nu la USR Bacău”

Contactat de Ziarul de Bacău, deputatul Teodor Lazăr, președintele delegat al USR Bacău, a precizat că filiala nu are cod fiscal propriu și funcționează pe cel al organizației naționale. Referitor la disputa cu dr. Hriban, Lazăr afirmă că fostul său coleg de partid a pus întrebările greșit. „A cerut bilanțul organizației județene, dar filialele USR nu întocmesc bilanțuri contabile. Local, se organizează doar o contabilitate primară, care se centralizează la București”, a declarat deputatul Lazăr.

Art. 3 alin. 8 din Legea 334/2006 stabileste imperativ că: ”Partidele politice și organizațiile teritoriale ale acestora, (…) au obligația de a-și organiza contabilitatea proprie, conform reglementarilor contabile aplicabile”.

La fel de „greșite” ar fi și solicitările referitoare la contractele de împrumut ale senatorului Cernic și deputatului Lazăr. „Contractele sunt făcute cu USR, nu USR Bacău, în precampania de la europarlamentare. Conform legii, s-au făcut contracte notariale”, a susținut liderul filialei. Întrebat de ce în răspunsul pe care l-a semnat nu se fac aceste precizări, mai ales că era și numele lui în solicitare, Lazăr a pretins că dr. Hriban nu l-a întrebat pe el, personal, ci partidul.

Potrivit informațiilor Ziarului de Bacău, dr. Sebastian Hriban, fost președinte al municipalei USR Bacău, a apelat deja la un executor judecătoresc, pentru a putea obține informațiile câștigate în instanță. Executarea silită mai trebuie aprobată de un judecător.

Vom reveni.