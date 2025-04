Modernizare la normă! Deschis acum 10 luni, Pasajul Letea are deja pereții distruși din cauza infiltrațiilor

Pasajul Letea, deschis cu mare fast de Primăria Bacău acum mai puțin de un an, s-a deteriorat deja. În pereți s-a inflitrat apă și pereții deja s-au scorojit.

Pasajul Letea a făcut parte din coridorul Centru – Aeroport, ce a cuprins, pe lângă lucrările de amenajare ale pasajului și pista de biciclete ce leagă centrul orașului de zona Ura. Întregul proiect, finanțat prin fonduri europene, a costat peste 3 milioane de euro.

Deschiderea pasajului a fost făcută fix în campania electorală de primarul Viziteu.

Am redeschis Pasajul Letea! Dar el nu mai este ce a fost! Acum are scări sigure, rampe pentru persoanele cu dizabilități, facilități pentru bicicliști. Este curat, renovat complet, modern! Asigurăm paza aici 24 de ore din 24! Puteți traversa în siguranță pe sub liniile de cale ferată, și pe timp de zi și pe timp de noapte. Nu vă mai puneți viețile în pericol! Este un proiect finalizat cu fonduri europene, care include și pista de biciclete și toate amenajările din cartierul Narcisa și URA.

anunța primarul Viziteu, în iunie anul trecut