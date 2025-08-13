Moldova Farming, compania lui Cătălin Grigoriu și a fraților Pavăl, printre firmele inspectate de Consiliul Concurenței pentru posibile practici incorecte

Consiliul Concurenței a efectuat noi inspecții inopinate în cadrul investigației privind o posibilă înțelegere pe piața producției și comercializării semințelor de cultură și pe piața produselor pentru protecția culturilor din România, informează instituția prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.

Companiile inspectate sunt: Agrii Romania S.R.L., Agro-Est Muntenia S.R.L., Alcedo S.R.L., Ameropa Grains S.A., Biochem S.R.L., Chemark ROM S.R.L., Kwizda Agro Romania S.R.L., Moldova Farming S.R.L. și Plantagro-Com S.R.L. Moldova Farming SRL Bacău este deținută de Comfert Agricultura, cu o cotă de participare de 81%, și Pavăl Holding S.R.L. – Grup Dedeman, cu o cotă de participare de 19%. Comfert Agricultura este deținută de soții Raluca și Cătălin Grigoriu, potrivit termene.ro.

Consiliul precizează că are în derulare o investigație ce vizează o posibilă înțelegere de fixare a prețului de vânzare în cadrul politicilor comerciale implementate de către Pioneer Hi-Bred România S.R.L., DuPont România S.R.L. (actuala Corteva Crop Solutions ROM), Syngenta Agro S.R.L., Monsanto România S.R.L. și Maisadour Semences România S.R.L., furnizori de semințe de cultură și produse de protecție a plantelor, cel puțin în relația cu distribuitorul Agricover Distribution S.A.. Această anchetă vizează, de asemenea, și o posibilă înțelegere de restricționare a vânzărilor de către Maisadour Semences România cel puțin în relația cu distribuitorul Agricover Distribution.

În cadrul analizei efectuate în cadrul investigației, autoritatea de concurență a identificat indicii privind implicarea și a altor distribuitori în posibila practică anticoncurențială. Ca urmare, investigația fost extinsă și asupra acestor companii. Inspecţiile inopinate sunt autorizate de Curtea de Apel Bucureşti şi sunt justificate de necesitatea obţinerii tuturor informaţiilor şi documentelor necesare clarificării posibilelor practici anticoncurenţiale analizate. Efectuarea acestora nu reprezintă o antepronunţare în ceea ce priveşte vinovăţia companiilor.

Legea concurenței interzice orice înţelegeri între companii şi practici concertate care împiedică concurenţa pe piaţa românească, în special cele care stabilesc prețuri de cumpărare sau de vânzare sau orice alte condiții de tranzacționare.