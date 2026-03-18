„Monstruoasa Coaliție”, acuzată de Dragoș Benea că ignoră categoriile vulnerabile. Critici dure la adresa USR, AUR și PNL

Eurodeputatul Dragoș Benea, președinte al PSD Bacău, a lansat un atac dur la adresa partidelor din opoziție, pe care le acuză că au format în Parlament o „Monstruoasă Coaliție” împotriva măsurilor sociale propuse de social-democrați.

Într-o postare publică, Benea susține că alianța formată din USR, AUR, PNL și POT ar acționa împotriva unor categorii vulnerabile precum copiii cu dizabilități, mamele tinere, familiile cu venituri reduse și pensionarii.

„O ‘oaste de strânsură’ care şi i-a făcut inamici pe copiii cu dizabilități, mamele tinere, familiile nevoiaşe şi pensionarii cu venituri modeste”, a afirmat eurodeputatul.

Critici privind bugetul și „Pachetul de solidaritate”

Benea respinge ideea că măsurile propuse de PSD ar afecta semnificativ bugetul pe 2026, subliniind că impactul acestora ar reprezenta doar 0,05% din PIB.

„Este o enormitate politică, un act de dispreț la adresa câtorva milioane de români”, a transmis acesta, făcând referire la scăderea puterii de cumpărare cu 18-20% în ultimii ani.

Totodată, liderul social-democrat din Bacău a criticat politicile de austeritate, pe care le asociază cu actuala guvernare, sugerând că acestea au contribuit la diminuarea nivelului de trai.

„O chestiune de bun simț”

În opinia lui Benea, într-un stat european, o dezbatere privind măsuri sociale cu un impact bugetar atât de redus nu ar trebui să existe.

„La urma urmei e doar o chestiune de bun simț, pe care cei din USR – AUR – PNL – POT e limpede că nu îl au”, a mai declarat acesta.

Declarațiile vin în contextul discuțiilor privind construcția bugetului pentru anul 2026 și a tensiunilor politice legate de măsurile sociale propuse de PSD.