Municipalitatea alocă anul acesta 700.000 lei pentru „resistematizarea” zonei Primărie – Universitatea „George Bacovia” – ISC

Primăria Bacău a inclus în bugetul pentru 2026 o sumă de 700.000 de lei pentru „resistematizarea” zonei din jurul instituției, pe axa care cuprinde sediul Primăriei, Universitatea George Bacovia și Inspectoratul de Stat în Construcții Bacău.

Potrivit explicațiilor oferite de viceprimarul Leonard Bulai, în această etapă nu este vorba despre lucrări propriu-zise, ci despre o intenție de analiză și proiectare a modului în care ar putea fi reorganizată circulația în zonă. „Momentan este doar o intenție de a vedea cum s-ar putea reglementa mai bine circulația în această zonă, și în perspectiva dării în folosință a Coridorului Tineretului”, a declarat Bulai.

Zona vizată a devenit foarte aglomerată, cu trafic intens atât auto, cât și pietonal, după ce Primăria Bacău a cumpărat Casa Albastră și a mutat sediul instituției în zonă. În acest context, proiectul urmărește identificarea unor soluții pentru fluidizarea circulației, în special în condițiile în care viitorul Coridor al Tineretului ar putea schimba semnificativ fluxurile de trafic.

Cei 700.000 de lei sunt alocați pentru documentații tehnice și studii, care ar urma să stabilească variante concrete de intervenție. Abia după această etapă se va putea discuta despre eventuale lucrări și costurile aferente.