„Natura nu are farmacie” – campania SOMA Bacău care ne reamintește că reciclarea este cel mai bun tratament pentru mediu

Zilnic se produc tot mai multe deșeuri, iar o mare parte dintre acestea nu ajung la punctele de colectare, ci aruncate pe marginea drumului, pe malurile apelor, în parcuri etc. provocând „răni” mediului înconjurător. Singurul „tratament” eficient pentru tratarea acestora este responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Astfel, prin intermediul campaniei „Natura nu are farmacie”, SOMA Bacău încurajează colectarea separată a deșeurilor și explică, într-un mod accesibil, cum pot fi reciclate corect principalele tipuri de ambalaje.

Colectarea selectivă este una dintre cele mai simple și eficiente metode prin care fiecare persoană poate contribui la protejarea mediului. Materialele reciclabile, atunci când sunt depozitate corect în recipientele corespunzătoare, pot fi transformate în produse noi, reducând consumul de resurse naturale, cantitatea de deșeuri depozitate și impactul asupra mediului.

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CARTONIL FORTE este remediul împotriva risipei de hârtie

Natura nu are farmacie. Dar are nevoie de tratamentul potrivit. CARTONIL FORTE este remediul împotriva risipei de hârtie.

Prescripția este simplă – aruncă în recipientul albastru:

hârtie

carton

ziare și reviste

caiete și cărți

ambalaje din carton curate

Fiecare foaie reciclată înseamnă mai puțini copaci tăiați și mai puține deșeuri. Un gest mic pentru tine, un ajutor mare pentru natură.

STICLAMIN redă claritatea naturii, ciob cu ciob

Sticla poate fi reciclată de nenumărate ori fără să-și piardă calitatea. Hai să-i dăm această șansă și să depunem în recipientul verde:

sticle

borcane

recipiente din sticlă

Nu uita! Sticla se depune fără capace și fără alte materiale în interior.

Natura nu are farmacie. Dar putem preveni „boala” plasticului nereciclat

PLASTICALM – tratamentul recomandat pentru deșeurile din plastic și metal. Se administrează în recipientul galben:

PET-uri

recipiente din plastic

doze de aluminiu

conserve

alte ambalaje din plastic și metal

Înainte de reciclare:

golește recipientele;

strivește PET-urile pentru a ocupa mai puțin spațiu.

Reciclarea începe cu fiecare alegere corectă. Folosirea recipientului potrivit pentru fiecare tip de deșeu este primul pas către un mediu mai curat și către o utilizare mai responsabilă a resurselor.

Pentru mai multe informații legate de colectarea selectivă, inclusiv a deșeurilor periculoase, voluminoase sau care provin din construcții, accesați Ghidul de colectare selectivă disponibil pe site-ul Soma Bacău.