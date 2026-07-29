Neghină își extinde domeniile Nevila. Fostul primar solicită PUZ în Consiliul Local. „Nu am emoții că nu trece”

Laurențiu Neghină, fostul primar al municipiului Onești și actual purtător de cuvânt al Primăriei, pregătește o nouă investiție în domeniul HoReCa. Proiectul presupune construirea unui restaurant cu salon de evenimente, unități de cazare, parcare și anexe, fiind necesară aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) de către Consiliul Local.

Potrivit documentației, investiția este intitulată „Construire restaurant cu salon, evenimente, parcare, anexe, unități cazare și împrejmuire” și vizează un teren din zona Slobozia, unde Neghină deține deja două saloane de evenimente.

Contactat de Ziarul de Bacău, Laurențiu Neghină a declarat că proiectul nu are legătură cu funcția pe care o ocupă în prezent în cadrul Primăriei și că demersurile urbanistice sunt similare celor pe care le-a făcut și în trecut.

„Nu știu dacă a trecut de Consiliul Local sau urmează. Oricum, nu mă grăbesc. Cred că până iese PUZ-ul, se termină PUG-ul, care e în lucru, fiind expirat de vreo 10 ani. Eu am mai făcut PUZ-uri, nu are legătură cu calitatea mea oficială. Oricum, întreaga zonă se va reglementa prin PUG”, a afirmat Neghină.

Acesta a explicat că scopul principal al PUZ-ului este introducerea terenului în intravilan, în contextul dezvoltării zonei Slobozia.

„Mai am acolo două saloane, la Slobozia, unde se dezvoltă și case. De fapt, pentru asta este PUZ-ul, ca să trecem terenul din extravilan în intravilan. Gard în gard cu proprietatea mea sunt și alte afaceri”, a precizat fostul edil.

Întrebat dacă se așteaptă ca proiectul să întâmpine opoziție în Consiliul Local, Neghină a declarat că nu are emoții privind aprobarea documentației.

„Nu am emoții că nu trece, e o formalitate Consiliul Local. Niciodată nu s-au pus piedici la nimeni, cum se pun la Bacău. Dacă are toate avizele de la toate instituțiile statului, ca să nu treacă un PUZ prin Consiliul Local e pur și simplu răutatea consilierilor. PUG-ul e depășit, acum 30 de ani nu se gândea nimeni că Oneștiul se extinde așa de mult”, a spus acesta.

Laurențiu Neghină dezvoltă în prezent afaceri în domeniul comerțului și al ospitalității. În trecut, instanța i-a interzis ocuparea unei funcții publice alese, iar în prezent acesta este purtătorul de cuvânt al Primăriei Onești. Documentația privind noul Plan Urbanistic Zonal urmează să fie analizată și supusă votului Consiliului Local, a cărui majoritate o controlează.

Cartierul Slobozia, unde are afaceri Neghină, este vizat și de investiții din bani publici. Municipalitatea a alocat 3,9 milioane de lei pentru modernizarea unor drumuri, procedura de achiziție publică a lucrărilor fiind lansată deja.

Cifra de afaceri și profitul raportate de Nevila Fashion SRL, pe ultimii 3 ani: