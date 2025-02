Nicușor Dan a venit în Bacău, orașul unde a făcut armata: „România este în criză, însă are șansa unei mari schimbări”

Nicușor Dan, candidat la alegerile prezidențiale din luna mai, a venit în Bacău pentru a se întâlni cu susținătorii săi și a lua pulsul provinciei.

Primarul Capitalei a dezvăluit faptul că e legat de Bacău, având multe amintiri cu orașul unde și-a făcut stagiul militar. „Bacăul este orașul în care am făcut armata. În anii 88-89, 9 luni, la Unitatea 11084. Atunci obișnuiam, în zilele de permisie, să mă plimb mult pe stradă, prin librării. Am multe amintiri”, a declarat acesta pentru Ziarul de Bacău.

Nicușor Dan a avut o întâlnire cu susținătorii săi, la Teatrul Bacovia. Pe lângă membri PMP, Forța Dreptei, DREPT și REPER, în public s-au numărat și mulți foști membri USR Bacău, care s-au îndepărtat de formațiune din cauza actualei conduceri. Întrebat dacă se bazează pe un vot din USR, Nicușor Dan a replicat că va face o campanie corectă.

„USR are desemnat un candidat desemnat de congres și asta e realitatea politică la care mă raportez. Bineînțeles că va fi o campanie extrem de corectă și o să încerc să transmit oamenilor mesajul meu”.

Candidatul independent a subliniat că România este într-o criză majoră, însă există oportunitatea unei schimbări în bine. „România este în criză. Însă are potențial și are o uriașă oportunitate în momentul ăsta de a-și defini o direcție realistă, care să valorifice potențialul, iar competențele din societate să fie aduse de președinte în a defini niște direcții de dezvoltare importante. România are șansa unei mari schimbări și sunt optimist că la alegerile din mai oamenii o vor vedea”, a mai declarat, pentru Ziarul de Bacău, Nicușor Dan.