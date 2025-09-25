Noaptea Cercetătorilor Europeni la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

A devenit deja o tradiție ca evenimentul Noaptea Cercetătorilor Europeni să fie organizat la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, toți cei interesați având, astfel, posibilitatea să exploreze lumea științei într-un mod interactiv și distractiv. În acest an, evenimentul va avea loc pe data de 26 septembrie 2025, ora 17.00, în Campusul Mărășești. Programul include 23 de ateliere propuse de cele 5 facultăți ale universității, Centrul American Corner Bacău, Centrul Europe Direct Bacău, Liceul Tehnologic „Jacques M. Elias” Sascut și Liga studențească din cadrul UBc.

Participanții vor avea parte de o seară plină de activități, experimente și simulări inedite și atractive, toate pregătite să deschidă noi orizonturi în ateliere, precum: „Magia Invizibilului” – de la căldură la forme 3D, Aplicații de actualitate în IT și energetică, Cum funcționează roboții și secretele mecatronicii, Tehnologii pentru un mediu curat: Monitorizare, gestionare și depoluare. Protecția mediului prin tehnologii inteligente și sustenabile, Călătoria fructelor de toamnă: gust, știință și inovație, Descoperă fascinanta lume a limbilor!, Fii reporter la Noaptea Cercetătorilor!, Botanică economică și biodiversitate, Descifrarea tainelor celulei eucariote – observații microscopice, Sângele și importanța cunoașterii grupelor sanguine, Strategii de utilizare a Realității Mixte în pregătirea elevilor pentru profesiile viitorului, De la inteligența umană la cea artificială, prin jocuri interactive, Expediție prin emoții, Descoperă-ți profilul de consumator!, Află în 3 minute ce fel de antreprenor junior ești!, Joacă șotronul banilor!, Hai să luăm inflația în balon!, Viață sănătoasă – cum să mă mișc corect?, Turismul sportiv – alternativă atractivă de petrecere a timpului liber, Organizarea modului de desfășurare a timpului liber al elevilor claselor gimnaziale cu ajutorul jocului de Handbal, HaPO – Psihologia pozitiva și calitatea vieții, Sustenabilitatea, adevăr sau provocare? și Micile genii.