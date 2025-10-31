Noii subprefecți ai județului Bacău au depus jurământul. Ivancea: „Voi fi un partener de dialog permanent”

Vineri, la CAEX, sediul provizoriu al Prefecturii, a avut loc ceremonia de învestire a noilor subprefecți ai județului Bacău. Valentin Ivancea și Olimpiu Tulpan, ambii de la PSD, au depus jurământul în fața reprezentanților Guvernului României. Noul prefect, Andreea Negru (USR) a depus jurământul în urmă cu câteva săptămâni.

Valentin Ivancea a mai ocupat funcțiile de prefect și subprefect și cea de președinte al Consiliului Județean Bacău. Olimpiu Tulpan a fost coordonator județean în cadrul Registrului Auto Român Bacău.

Prefectul județului, Andreea Negru, le-a mulțumit foștilor subprefecți, Emilia Gal și Gabriel-Stănică Lupu, pentru buna colaborare avută, spunându-le, totodată, „Bun venit celor doi colegi”. Negru și-a exprimat convingerea că va colabora cu succes pentru realizarea proiectelor instituției.

„Revin în Prefectura Bacău, în calitate de subprefect, cu determinarea de a continua munca în sprijinul comunității noastre și al județului în care m-am născut. Transmit un mesaj ferm către primarii din județul Bacău: voi fi un partener de dialog permanent și un sprijin real, rapid și eficient pentru soluționarea problemelor care țin de competența instituției Prefectului. Îmi propun o colaborare strânsă și eficientă cu doamna prefect Andreea Negru și cu domnul subprefect Olimpiu Tulpan, formând o echipă unită, dedicată interesului public și bunei funcționări a administrației județene. Intreaga experiență administrativă acumulată de-a lungul anilor o voi folosi pentru a aduce un surplus de echilibru, seriozitate și profesionalism în activitatea instituției. Mulțumesc organizației PSD Bacău pentru încrederea și susținerea oferită, precum și tuturor celor care cred în mine și în ceea ce putem construi împreună pentru binele băcăuanilor” a transmis subprefectul Valentin Ivancea.

Subprefectul Olimpiu Adrian Tulpan a subliniat faptul că administrația este despre oameni, despre siguranță și viitor, iar rezultatele durabile se obțin prin munca în echipă și respect reciproc.