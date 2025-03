Nou pentru șoferi! Thermoenergy Bacău a instalat pe strada Chimiei o stație de reîncărcare pentru vehicule electrice, cu putere mare de încărcare

Thermoenergy Group SA Bacau face cunoscut ca a instalat o statie de reincarcare vehicule electrice moderna, cu echipamente de ultima generatie, cu putere mare de incarcare, ce constituie o componenta esentiala a infrastructurii prezente si viitoare a municipiului nostru.

Stim ca timpul este pretios pentru dumneavoastra!

De aceea am venit in sprijinul publicului interesat si am instalat “Statia de reincarcare Thermoenergy”, unde puteti sa alimentati vehiculul electric in mod rapid, in conditii de siguranta, eficienta, confort si convenabil, utilizand statiile noastre cu puteri de 60 kW si 120 kW, CCS, CHADEMO, TYPE 2, fiecare avand cate doua posturi de reincarcare in sistem AC si DC. Si numai cu 1,60 lei/kWh/AC si 1,94 lei/kWh/DC, inclusiv TVA.

Ii asteptam pe toti cei interesati sa faca economii de timp si de bani, la noua noastra statie moderna de reincarcare vehicule electrice din str. Chimiei nr. 6 din Bacau, in parcarea Thermoenergy, incepand cu data de 13 Martie 2025.

Pentru usurinta operatiunilor, va informam ca localizarea, rezervarea si reincarcarea se vor operationaliza pe aplicatia “Voltrelli”.