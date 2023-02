Noul director al Aeroportului Bacău, victimă a regimului comunist din Republica Moldova, acum 20 de ani. Bezniuc: „Nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut eu!”

Radu Bezniuc, managerul interimar al Aeroportului Internațional „George Enescu” Bacău, are în biografie o experiență dramatică, petrecută în urmă cu 20 de ani, când a fost arestat de autoritățile comuniste din Republica Moldova și ținut doi ani după gratii. Ulterior, Bezniuc a fost reabilitat, însă declară nu că dorește nimănui să treacă prin ce a trecut el.

„Ex–directorul general al Companiei «Air Moldova», Dorin Timciuc, împreună cu subalternii săi, directorul financiar Radu Bezniuc și șeful Departamentului financiar, Alexandru Crigan, au fost arestați, fiind suspectați de «însușirea în proporții deosebit de mari din avutul public»”, scria, în 2005, Ziarul de Gardă, publicație din Republica Moldova.

„M-am opus la privatizarea Air Moldova și mi-au fabricat un dosar penal”

Pentru Ziarul de Bacău, Bezniuc a povestit ce a pățit acum aproape 20 de ani. „A fost un moment de mare nedreptate! În acea perioadă, venise la guvernare Partidul Comunist și am fost împins să contribui la privatizarea Air Moldova. M-am opus și mi-au fabricat un dosar penal. Am stat doi ani în închisoare fără să fiu vinovat, nu doresc nimănui să treacă prin ceea ce am trecut eu! Dosarul a fost politic, o făcătură!”, a declarat Bezniuc.

Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova a anulat toate acuzațiile și i-a acordat compensații morale de la statul moldovean. „Am fost reabilitat complet, lucru dovedit și de implicarea mea ulterioară în administrația Republicii Moldova, unde am devenit consilier al prim-ministrului!”, a mai spus noul director al Aeroportului Bacău.

În asemenea împrejurări şi ţinînd cont de natura dreptului lezat, de caracterul şi gravitatea suferinţelor suportate, de statutul social al persoanei şi de faptul că lui Bezniuc Radu i-au fost încălcate drepturile constituţionale, ce au dus atingere demnităţii umane, fiind supus unor acţiuni ilicite ale organelor de urmărire penală şi a instanţelor judecătoreşti, manifestate prin atragerea ilegală la răspundere penală şi imixtiunea nejustificată în viaţa intimă, Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie consideră că suma de 100 000 lei este reală şi rezonabilă în măsură de a atenua suferinţele psihice cauzate lui Bezniuc Radu, care a avut de suferit unele frustrări, incertitudini şi nelinişti pe tot parcursul acestei perioade. – extras din sentința Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova

Decizie CSJ Radu Bezniuc by Ziarul de Bacau