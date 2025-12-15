Noul Mers al Trenurilor a intrat în vigoare, cu o nouă scumpire a biletelor – a doua din acest an

Noul Mers al Trenurilor al CFR Călători pentru perioada 2025–2026 a intrat în vigoare pe 14 decembrie 2025, aducând cu sine o nouă scumpire a tarifelor pentru călătoriile cu trenul. Majorarea medie a prețurilor biletelor este de aproximativ 9,88 %, în linie cu rata anuală a inflației comunicată de Institutul Național de Statistică, și a fost stabilită de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF).

Aceasta marchează a doua scumpire importantă a biletelor în decursul anului 2025. Prima majorare a intrat în vigoare la 1 august 2025, ca efect al creșterii cotei de TVA de la 19 % la 21 %, ceea ce a dus deja la costuri mai mari pentru pasageri.

Noul mers de tren prevede circulația a peste 1.150 de trenuri pe zi, inclusiv pe rute locale, InterRegio și InterCity, și este valabil până la 12 decembrie 2026. Detalii complete despre rutele și orarele actualizate pot fi consultate pe site-ul oficial al CFR Călători.

Călătorii resimt deja impactul cumulativ al scumpirilor, într-un an în care costul transportului feroviar a crescut semnificativ, iar această tendință a tarifelor rămâne un subiect de interes pentru utilizatorii serviciilor feroviare.