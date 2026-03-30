Noul pod peste Bistrița, care leagă Bacăul de Letea Veche și A7, va costa peste 700 de milioane de lei, iar execuția va dura 3 ani

Consiliul Județean Bacău a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru unul dintre cele mai așteptate proiecte de infrastructură din zona Bacăului: noua legătură rutieră dintre strada Milcov, comuna Letea Veche și Autostrada A7, pe tronsonul estic. Pentru execuția acestui proiect s-au asociat municipiul Bacău, comuna Letea Veche și Consiliul Județean Bacău.

Potrivit documentelor oficiale, traseul are originea în giratoriul de pe strada Milcov (zona Kaufland) şi traversează râul Bistriţa, canalul de aducţiune UHE Bacău 11, traseul continuă în linie dreaptă prin proprietăţi private până la intersecţia cu DJ 207 G, se continuă pe strada Zorilor, după care traseul nou va trece prin proprietăti private din extravilanul comunei Letea Veche până Ia intersecţia cu drumul comunal DC 86 şi continuă pe drumul comunal DC 86 până face racordul cu autostrada A7 la km 9+128 (pasaj rutier drum comunal DC 86, extravilanul comunei Letea Veche), prin amenajarea unor bretele cu căi bidirecţionale amplasate asimetric de o parte şi de altă a autostrăzii A7.

Proiectul este prezentat ca o soluție pentru descongestionarea traficului și pentru scurtarea timpilor de deplasare, în condițiile în care municipiul Bacău are în prezent doar două poduri peste Bistrița, aflate la distanță mare unul de altul.

Documentația de mediu arată că noul drum va avea o lungime totală de 5.408 metri, va necesita exproprieri pe aproximativ 448.040 de metri pătrați și va include un pod, patru giratorii noi, două noduri rutiere la intersecția cu A7, trotuare, piste de biciclete și lucrări de relocare a utilităților. Faza de execuție este estimată la 36 de luni. Costurile totale ale investiției, potrivit studiului efectuat de firma Routte Construct este de 714 milioane de lei.

În descrierea proiectului se mai arată că investiția este considerată una strategică pentru municipiul Bacău și pentru zona metropolitană, întrucât ar urma să asigure o conexiune directă și mai sigură spre estul județului și spre Autostrada Moldovei. Agenția de mediu a consemnat deja, în vara anului trecut, că proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nefiind identificate efecte semnificative care să impună o astfel de procedură.

Proiectul are deja un istoric administrativ de câțiva ani, fiind susținut prin hotărâri succesive ale Municipiului Bacău, Consiliului Județean și comunei Letea Veche. În noiembrie 2025, CJ Bacău și-a actualizat inclusiv cadrul de asociere pentru realizarea în comun a investiției. Având în vedere costurile imense ale proiectului, instituțiile implicate au în vedere atragerea de fonduri europene.

Pentru Bacău, miza este majoră: un nou pod peste Bistrița și o ieșire mai rapidă spre A7, într-o zonă unde traficul este frecvent sufocat, iar dezvoltarea orașului apasă tot mai mult pe infrastructura existentă.