O altă gaură la buget! Primăria Bacău plătește lunar circa 3.500 de euro chirie pentru depozitarea de aparatură medicală nefolosită de aproape 15 ani

Lună de lună, încă din 2016, Primăria Bacău plătește mii de euro pentru a depozita maldăre de aparatură și echipamente medicale. Acestea au fost cumpărate pentru dotarea Spitalului Municipal, o parte dintre ele încă din 2011, de către administrația Stavarache, altele în 2020. Toate zac nefolosite în cutii, multe cu termene expirate, iar din lipsa mentenanței, unele și-au pierdut și garanția.

Imagine din depozitul cu aparatura de la Spitalul Municipal (sursă: Pro TV)

Primăria Bacău are încheiat un contract cu firma Andisimo, prin care a închiriat mai multe spații de depozitare pentru păstrarea echipamentelor medicale de la Spitalul Municipal Bacău. Conform situației de plăți de pe site-ul Primăriei, chiria ajunge la 18.000 de lei. „Sunt 3 spații de depozitare în suprafață totală de 675 de mp. Acolo sunt păstrate, în condiții impuse de producători, echipamente și mobilier achiziționate în 2016 pentru Spitalul Municipal, pe care SJU a refuzat să le preia, în momentul preluării clădirii spitalului”, ne-a transmis Andreea Negru, șefa de cabinet a primarului Lucian Stanciu-Viziteu.

Practic, banii se duc de pomană, aparatura nefiind folosită la nimic. Pentru unele echipamente, Primăria a reușit să găsească un nou proprietar, oferindu-le gratuit Spitalului de Pneumoftiziologie sau Spitalului Județean. Însă grosul zace nefolosit în cutii și bugetul local e „drenat” lună de lună de cei 3.500 de euro, cât costă depozitarea.

Managerul public al municipiului, Ciprian Piștea, ne-a spus că nu există decât două variante în cazul aparaturii. „Trebuie luată o decizie. Ori le dăm spre casare, ori găsim unități spitalicești prin țară unde le putem da, pentru a fi folosite. Am făcut niște eforturi în sensul acesta, dar e greu”, a precizat Ciprian Piștea. Acesta e de părere că situația echipamentelor medicale ar trebui adusă în fața consilierilor locali, iar aceștia să ia o hotărâre pentru a degreva bugetul de această cheltuială.

Echipamentele pentru dotarea Spitalului Municipal au costat 25 de milioane de lei. Unele au fost livrate în 2011-2012, fiind importuri din Germania, Elveția, SUA. Nu au fost folosite niciodată și probabil nici nu vor fi. Spitalul Municipal nu e nici el finalizat, iar băcăuanii sunt cei care plătesc în continuare din buzunar orgoliile politice care au dus la această situație.