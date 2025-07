O cercetătoare din Tunisia se află în stagiu de cercetare, pentru a treia oară, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

În luna iulie 2025, și-a început stagiul de cercetare la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Dr. Hanen FILALI, beneficiara a unei burse postdoctorale AUF prin Programul „Eugen Ionescu”. Dr. FILALI este cercetătoare la Institut National des Recherches en Génie Rural, Eaux et Forets (INRGREF), instituție aflată în componența Universității din Carthage, Tunisia.

Dr. Hanen FILALI se află pentru a treia oară la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, anterior beneficiind de alte 2 mobilități de bursă doctorală „Eugen Ionescu”, ambele stagii de cercetare desfășurându-se în perioada pandemiei de COVID-19, la acea dată fiind studentă doctorandă la Université de Carthage, Tunisia.

Am avut ocazia să fiu găzduită la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, mai exact în cadrul Facultății de Inginerie, cu două ocazii în timpul parcursului studiilor mele doctorale, prima oară în 2020 și a doua oară în 2021. Aceste stagii de cercetare au avut loc în plină pandemie și a reprezentat o adevărată provocare. Cu toate acestea, în ciuda restricțiilor și dificultăților, am reușit să finalizez cu succes proiectul de cercetare pentru care am fost acceptată la UBc. Acest lucru s-a datorat în mare măsură sprijinului excelent și angajamentului atât al profesorilor coordonatori, cât si al colegilor mei de aici, din Universitate.

Împreună, am reușit să publicăm lucrări științifice de mare impact, în special în domeniul în care sunt specializată şi anume valorificarea resurselor de apă, care este un subiect din ce în ce mai relevant în contextul schimbărilor climatice actuale. Am fost primită cu căldură de fiecare dată, iar această ospitalitate și sprijinul academic au pus bazele unei colaborări permanente care a continuat și după stagiile mele de cercetare în România.

Tocmai din acest motiv mă aflu aici pentru a treia oară, de data aceasta în calitate de cercetător postdoctoral. Mi-am finalizat doctoratul recent, iar Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a continuat să mă sprijine în această nouă etapă a carierei mele academice.

Încurajez cu tărie viitorii studenți sau doctoranzi în domeniul ingineriei să ia în considerare posibilitatea de a studia la această universitate. Veți găsi aici tot sprijinul de care aveți nevoie, o îndrumare clară și o echipă de profesori care sunt adevărați experți în domeniile lor.

În concluzie, aș spune că a studia la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău nu este doar un pas în drumul tău academic, ci este o experiență care te îmbogăţeşte cu adevărat.

– Dr. Hanen FILALI, bursier post-doctoral de la Institut National des Recherches en Génie Rural, Eaux et Forets (INRGREF)