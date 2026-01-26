Ziarul de Bacău

O femeie a fost la un pas de înec, după ce a căzut în apa înghețată la Insula de Agrement

În această după-amiază, pompierii din cadrul ISU Bacău au fost solicitați să intervină pentru salvarea unei persoane căzută în lacul din zona Insulei de Agrement Bacău.

La locul solicitării s-au deplasat de urgență o autospecială de stingere, o autospecială hidroperforare, o autospecială de scafandri cu barcă și două ambulanțe SMURD.

Ajunși la fața locului s-a constatat faptul că o femeie fusese extrasă din apă de către trecători. Aceasta era conștientă și prezenta hipotermie moderată. Victima a fost transportată la spital de către echipajele medicale.

De la fața locului a fost preluat și transportat la spital de către echipajele SMURD și un minor care prezenta atac de panică.

