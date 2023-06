O judecătoare din Onești a fost dată afară din sistem, din cauza a trei abateri disciplinare. Este cea mai dură pedeapsă pe care un magistrat o poate primi

Judecatoarea Iulia Mihaela Scurtu de la Judecătoria Onești a primit cea mai dură pedeapsă din partea Secției pentru judecători a Curții Supreme a Magistraturii – a fost dată afara din sistem.

Sancțiunea a fost dispusă pentru presupusa comitere de către Scurtu a trei abateri disciplinare: atitudini nedemne, nerespectarea dispozițiilor șefului instanței și exercitarea funcției cu gravă neglijență. Scurtu este acuzată ca a dispus măsuri față de persoane care nu erau parte în proces, scrie luju.ro.

„Respinge cererea de repunere pe rol a cauzei formulata de parata judecator Scurtu Iulia Mihaela, ca neintemeiata. Admite actiunea disciplinara formulata de Inspectia Judiciara impotriva paratei Scurtu Iulia Mihaela-judecator in cadrul Judecatoriei Husi (in prezent judecator in cadrul Judecatoriei Onesti). In baza art.273 alin.(1) lit.f) din Legea nr.303/2022 privind statutul judecatorilor si procurorilor aplica doamnei Scurtu Iulia Mihaela-judecator in cadrul Judecatoriei Husi (in prezent judecator in cadrul Judecatoriei Onesti), sanctiunea disciplinara constand in ‘excluderea din magistratura’ pentru savarsirea abaterilor disciplinare prevazute de art.271 lit.b), art.271 lit.l) si art.271 lit. s) teza a II a raportat la art.272 alin.(2) si (3) din acelasi act normativ. Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare la Completul de 5 judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Pusa la dispozitia partilor prin intermediul Grefei, astazi 14.06.2023”, se arată în minuta hotărârii Secției pentru judecători a CSM de joi, 14 iunie 2023.

Hotărârea Secției pentru judecători a CSM în materie disciplinară poate fi atacată de judecătoarea Iulia Mihaela Scurtu cu recurs la Completul de 5 al Înaltei Curți de Casație și Justiție.