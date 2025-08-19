O moașă din Târgu Ocna a împlinit 100 de ani. Primarul Ciubotaru i-a făcut o vizită: ”A fost prima persoană pe care am văzut-o acum 53 de ani!”

Primăria Orașului Târgu Ocna a sărbătorit-o în acest weekend pe Constanța Gal, cunoscută și iubită de întreaga comunitate drept „doamna moașă”. Ea a împlinit venerabila vârstă de 100 de ani. Primarul Cristian Ciubotaru i-a făcut o vizită și i-a înmânat o diplomă, un tort și un premiu în bani.

„A fost prima persoană pe care am văzut-o atunci când am venit și eu pe lume acum vreo 53 de ani!”, a notat, pe Facebook, primarul Ciubotaru.

„Centenarul vieții dumneavoastră este un moment de sărbătoare nu doar pentru familie și cei dragi, ci și pentru întreaga noastră comunitate, care se mândrește cu un asemenea exemplu de înțelepciune, demnitate și putere de viață. La mulți ani, cu sănătate și considerație, doamna Constanța Gal!”, a mai transmis primarul orașului-stațiune Târgu Ocna.