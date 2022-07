O nouă ediție a Zilelor Medicale ale Spitalului Municipal de Urgență Moinești. Cu ocazia evenimentului, se inaugurează un nou bloc operator

Spitalul Municipal de Urgență Moinești, sub patronajul Academiei de Ştiinţe Medicale din România, a Uniunii Medicale Balcanice și a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, organizează cea de a XVII-a Ediție a Conferinței cu participarea internațională „Zilele Medicale ale Spitalului de Urgență Moinești”, în perioada 14-16 iulie 2022.

La eveniment sunt invitați practicieni de mare valoare din specialităţile medico-chirurgicale din țară și străinătate

Intitulată sugestiv „Teorie versus pratică medicală în abordarea pacientului post-pandemie”, manifestarea se adresează profesioniștilor din sistemul medical românesc, factorilor de decizie din Ministerul Sănătăţii, Academiei de Ştiinţe Medicale, Colegiului Medicilor din România, reprezentanţilor C.A.S., D.S.P., autorităţilor locale, managerilor de spitale, medicilor din toate specialităţile, asistenţilor medicali şi kinetoterapeuţilor.

Va fi un eveniment ştiinţific, organizat pe sesiuni aplicativ-practice şi teoretice, reunind practicieni de mare valoare din specialităţile medico-chirurgicale atât din ţară, cât şi din străinătate. Amintim aici: Prof. Univ. Dr. Loghin Cătălin – University of Texas Health Science Center of Houston, American Board of Internal Medicine; Conf. Univ. Dr. Păun Diana Loreta – Consilier Prezidențial – Dept. Sănătate publică și reprezentant al U.M.F. „Carol Davila” București; Acad. Prof. Univ. Dr. Apetrei Eduard – „Academia de Științe Medicale”; Acad. Prof. Univ. Dr. Ciurea Vladimir Alexandru – „Academia de Științe Medicale”; Prof. Univ. Dr. Astărăstoae Vasile – U.M.F. „Gr. T. Popa” Iași; Conf. Univ. Dr. Habil. Diaconu Camelia – U.M.F. „Carol Davila” București; Prof. Univ. Dr. Costache Victor – Univ. „Titu Maiorescu” București; Conf. Univ. Dr. Costache Irina – U.M.F. „Gr. T. Popa” Iași; Prof. Univ. Dr. Diaconescu Smaranda – Univ. „Titu Maiorescu” București; Conf. Univ. Dr. Manciuc Carmen – U.M.F. „Gr. T. Popa” Iași; Prof. Univ. Dr. Costan Victor – U.M.F. „Gr. T. Popa” Iași; Prof. Univ. Dr. Ungureanu Dan – Univ. „Titu Maiorescu” București; Prof. Univ. Dr. Cobzeanu Dan – U.M.F. „Gr. T. Popa” Iași; Prof. Univ. Dr. Iordache Nicolae – U.M.F. „Carol Davila” București; Prof. Univ. Dr. Debița Mihaela – Universitatea „Dunărea de Jos” Galați.

Se vor realiza intervenții chirurgicale transmise live și se va inaugura un nou bloc operator

În cadrul conferinţei „Zilele Medicale ale Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti” se vor realiza intervenţii chirurgicale transmise live şi un workshop de gastroenterologie digestivă terapeutică. De asemenea, va avea loc inaugurarea blocului operator aseptic – modernizat cu echipamente și aparatură medicală de ultimă generație, cu spijinul financiar al Consiliului Județean Bacău și U.A.T. Municipiul Moinești.

În vederea extinderii relațiilor de colaborare cu alte instituții medicale din țară și străinătate, se va încheia și un contract de parteneriat cu Institutul Burlo Garofolo din Trieste, Italia. Acest parteneriat are ca obiectiv dezvoltarea rețelei de asistență medicală pentru a compara și trasfera experiențe, reprezentând și un pol de atracție pentru pacienți și profesioniști, promovând, totodată, creșterea și dezvoltarea unor paliere din domeniul sănătății.

Va fi organizată și o masă rotundă intitulată „Strategia Naţională în Sănătate” – Asociaţia „Alianţa Spitalelor din România”, concretizată într-un grup de lucru cu participarea managerilor de spitale şi a reprezentanţilor Parlamentului, Ministerului Sănătăţii.

Deja o tradiție la Moinești, Zilele Medicale ale Spitalului de Urgență Moinești au ca obiectiv promovarea adevăraților profesioniști, dar și să ofere modele tinerilor medici, să încurajeze cercetările și performanța în domeniul medical.

Evenimentul va fi creditat de către Colegiul Medicilor din România, Ordinul Asistenţilor Medicali, creditele fiind acordate pentru participanţi.

Programul complet al evenimentului

14 Iulie 2022 – Joi

09.00 – 15.00: Ziua Asistentului Medical – „Asistentul medical – o forță a schimbării, resurse vitală în acordarea îngriirii medicale”.

15 Iulie 2022 – Vineri

09.00 – 13.30: Intervenții chirurgicale transmise Live

09.00 – 13.00: Sesiune științifică specialități medicale; Sesiune Științifică specialități chirurgicale

09.00 – 11.00: Sesiune științifică medici rezidenți

09.00 -13.00: Workshop Fiziokinetoterapie

13.00 – 14.00: Pauză

14.00 – 16.00: Deschiderea oficială – „Teorie vs practica medicală în abordarea pacientului post-pandemie”

16.00 – 18.00: Masă rotundă – „Strategia națională în sănătate”

16 iulie 2022 – Sâmbătă