O nouă teză de doctorat susținută la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău în domeniul Ingineria Mediului

Școala de Studii Doctorale din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău a organizat, în data de 22 iulie 2026, în Aula Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul: „Studii și cercetări privind cantitatea și calitatea apelor subterane din bazinul hidrografic Siret”, elaborată de domnul Ing. BOGDAN Petruț – Liviu.

Comisia de doctorat a fost formată din:

Președinte: Prof.univ.dr.habil. Adriana -Luminița FÎNARU, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Membri:

Conducător științific: Prof.univ.dr.ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Referenți oficiali:

Prof.univ.dr.ing. Juan Antonio LÓPEZ RAMIREZ, Universitatea din Cadiz, Spania;

Prof.univ.dr.ing. Ion GIURMA, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi;

Prof.univ.dr. Maricel AGOP, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Tema este de actualitate pentru domeniul Ingineria mediului, iar cercetarea realizată oferă un cadru interpretativ comun, în acord cu cerințele Directivei 2000/60/CE, care solicită evaluarea resurselor de apă subterană, într-o manieră integrată și bazată pe metode moderne de analiză GIS și geostatistică. (sursa: comunicat de presă)