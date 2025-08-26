O nouă tragedie pe șantierul lui Umbrărescu! Un muncitor din Bacău, îngropat de viu la 7-8 metri sub pământ, după ce s-a surpat un mal

În timpul unor lucrări în localitatea Ziduri, județul Buzău, lângă A7, un mal s-a surpat și a surprins un muncitor. În ciuda intervenției rapide a ISU, bărbatul nu a supraviețuit.

Potrivit ISU Buzău, un bărbat care efectua lucrări pe şantierul UMB a fost prins sub un mal de pământ care s-a surpat peste el, acoperindu-l în totalitate. La faţa locului au intervenit echipaje din cadrul ISU Buzău, cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanţă SMURD tip EPA şi un container multirisc.

Victima, prinsă la o adâncime de aproximativ şapte – opt metri sub pământ a fost extrasă, însă în ciuda manevrelor de resuscitare a fost declarat decesul acesteia. Bărbatul, în vârstă de 60 de ani, este din Bacău, comuna Tătărăști

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă. Ancheta, coordonată de Parchet, urmează să stabilească exact împrejurările în care s-a produs accidentul de muncă.