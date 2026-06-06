O proprietară din Racova va primi 856.000 de lei despăgubire pentru exproprierile la Drumul Expres Bacău–Piatra Neamț

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Guvernul român va oferi despăgubiri de peste 43 milioane de lei pentru un număr de 3.832 de imobile aflate pe coridorul Drumului Expres Bacău-Piatra Neamț. În topul persoanelor fizice care vor primi cele mai mari despăgubiri, se regăsește o femeie din Racova care urmează să obțină aproximativ 856.000 lei, potrivit libertatea.ro.

Coridorul de expropriere, cu o suprafață totală de aproape 6,4 milioane de metri pătrați, traversează 15 localități din județele Bacău și Neamț, proiectul fiind declarat lucrare de utilitate publică de interes național. Sunt afectate imobile private, publice ale statului și ale unităților administrativ-teritoriale aflate pe raza localităților Berești-Bistrița, Iteşti, Racova, Blăgeşti, Săuceşti din judeţul Bacău, respectiv localitățile Costişa, Cândeşti, Rediu, Borleşti, Podoleni, Roznov, Zăneşti, Săvineşti, Dumbrava Roşie şi Piatra-Neamţ din judeţul Neamț.

Topul exproprierilor pe DEx Bacău-Piatra Neamț

Cele mai mari sume acordate sunt:

H. Alexandra – 855.878,34 lei pentru o suprafață de 2.544 mp, care include și două construcții: una de 116 mp și alta de 51 mp – U.A.T. Racova;

C. Ana Tatiana – 559.210,52 lei pentru o suprafață de 4.465 mp – U.A.T. Piatra-Neamț;

L. Adrian, D. Irina Maria – 450.875,22 lei pentru o suprafață de 3.600 mp – U.A.T. Piatra-Neamț;

Societatea Agricolă Beesarsen S.R.L. – 415.681,91 lei pentru o suprafață de 3.319 mp – U.A.T. Piatra-Neamț; C. Neculai – 399.221,74 lei pentru o suprafață de 1.929 mp – U.A.T. Săucești;

Primăria comunei Racova (județul Bacău) – 392.942,25 lei pentru o singură parcelă cu o suprafață de 220.248 mp;

H. Constantin, H. Gabriel, H. Costel, H. Viorel, U. Simona Mihaela – 391.635,23 lei pentru o suprafață de 3.127 mp – U.A.T. Piatra-Neamț;

Primăria comunei Berești-Bistrița (județul Bacău) – 368.662,98 lei pentru o singură parcelă cu o suprafață de 104.817 mp; defuncții G.E. și G.C. – 353.436,08 lei pentru o suprafață de 2.822 mp – U.A.T. Piatra-Neamț;

Primăria comunei Racova – 338.494,58 lei pentru o singură parcelă cu o suprafață de 24.686 mp.



De asemenea, mai multe entități, în special primăriile locale și unele societăți comerciale, au avut zeci de parcele separate expropriate. Atunci când adunăm toate sumele primite de același proprietar pe întregul traseu al drumului expres, clasamentul se modifică semnificativ.

Pe primul loc se află Primăria Berești-Bistrița cu 3.708.010,03 lei pentru o suprafață totală de 1.010.937 mp, echivalentul a 91 de parcele.

Pe locul doi se află Primăria Racova cu 2.277.636,36 lei pentru o suprafață de 576.570 mp, echivalentul a 77 de parcele.

Pe trei se află Primăria Zănești, din judeţul Neamț, cu 1.332.895,57 lei pentru 149.043 mp, echivalentul a 77 de parcele, iar pe locul 4, Primăria Rediu, tot din județul Neamț, cu 880.354,54 pentru 78.333 mp, echivalentul a 26 de parcele.

Urmează apoi Alexandra H. cu 855.878,34 lei pentru 2.544 mp, echivalentul unei singure parcele.

