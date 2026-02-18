O tânără însărcinată, rămasă cu mașina înzăpezită, a fost ajutată de șeful Poliției Ungureni să ajungă la spital

O tânără de 19 ani, însărcinată, a apelat la sprijinul polițiștilor, după ce a rămas cu mașina împotmolită în zăpadă, în comuna Ungureni.

Agent șef adjunct Marius Adrian Țâmpu, șeful Postului de Poliție Ungureni, a plecat imediat la fața locului, unde a găsit-o pe tânăra însărcinată, care i-a explicat că se deplasa către spital unde urma să fie internată.

Având în vedere starea de urgență și că drumul era greu practicabil din cauza condițiilor meteo, polițistul a preluat-o pe tânără și a transportat-o chiar el la spital, unde a fost predată echipei medicale de specialitate.