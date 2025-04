O veste extraordinară pentru fanii Young Island! Superstarul american Jason Derulo va fi prezent la ediția aniversară de 5 ani a festivalului!

Jason Derulo, un artist cu zeci de miliarde de stream-uri, vânzări globale ce depășesc 250 de milioane de single-uri și numeroase discuri de platină obținute pentru hituri precum Talk Dirty [feat. 2 Chainz], Wiggle [feat. Snoop Dogg] și Whatcha Say, va electriza scena festivalului cu un show neconvențional, alături de dansatorii săi.

Young Island Festival promite, la această ediție aniversară, o experiență muzicală de excepție, scene spectaculoase și un vibe unic.

Un artist complet, un fenomen global și un vizionar al industriei muzicale!

Jason Derulo are trei melodii cu peste un milliard de stream-uri fiecare. Cu siguranță ați auzit măcar o dată la radio unul din hit-urile sale precum “Swalla” [feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign], “Want To Want Me” sau “Savage Love” [with Jawsh 685], cel din urmă ajungând pe locul 1 în Billboard Hot 100 și dominând topurile din 16 țări.

Cu un fanbase de 41 de milioane de abonați pe YouTube și milioane de fani pe TikTok și Instagram, Jason Derulo este unul dintre cei mai influenți artiști ai momentului. De-a lungul carierei sale, a fost nominalizat și premiat la Teen Choice Awards, MTV Europe Music Awards și American Music Awards.

Jason Derulo este recunoscut la nivel mondial ca un cântăreț și compozitor, premiat de mai multe ori cu discul de platină pentru vanzări de peste 1 milion de unități pentru fiecare melodie, un antreprenor vizionar, autor de bestseller-uri, filantrop dedicat și o prezență captivantă. Modest, Derulo se autodescrie drept „un copil dintr-o familie haitiană din Miami care a muncit neîntrerupt pentru a deveni unul dintre cele mai prolifice staruri ale generației sale.”

Alături de Jason Derulo, festivalul a mai anunțat și alți artiști de top, precum Blasterjaxx, Lil Mosey, Giada Brice, Tom Enzy, Goldcher, Luisdemark, Smiley, Delia, Carla’s Dreams, Alina Eremia, iar multe surprize urmează să fie dezvăluite!

Pentru mai multe informații dar și achiziție de bilete vizitați site-ul oficial Young Island Festival!