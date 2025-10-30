O viață decentă și activă pentru seniorii noștri

Când grija și respectul dau sens vârstei a treia

Într-o lume în care tot mai mulți vârstnici se confruntă cu singurătatea și lipsa sprijinului, Fundația de Sprijin Comunitar (FSC) aduce lumină și speranță printr-un proiect plin de umanitate: „O viață decentă și activă pentru seniorii noștri”, destinat persoanelor vârstnice din municipiul Bacău și din comunele limitrofe – proiect cofinanțat de Consiliul Județean Bacău prin Programul finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu pentru anul 2025, conform Legii nr. 350/2005.

FOTO: Vizită la Catedrala Mitropolitană, digitalizare pentru seniori, Gala Seniorilor

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini 50 de persoane vârstnice, beneficiari ai Centrului de zi „Dr. Ștefan Ciobanu”, printr-un program complex de activități menite să le ofere nu doar sprijin fizic și medical, ci și oportunități de socializare, dezvoltare personală și reintegrare în viața culturală și comunitară. În cadrul proiectului, seniorii participă la întâlniri de socializare, sesiuni de recuperare prin kinetoterapie și gimnastică medicală, ateliere de artă și teatru, cursuri de inițiere în utilizarea tehnologiei digitale și activități educaționale dedicate unui stil de viață sănătos.

Valoarea totală a proiectului este de 159.250 lei, din care 127.400 lei reprezintă cofinanțarea Consiliului Județean Bacău. Restul sumei este asigurat de Fundația de Sprijin Comunitar prin contribuție proprie. Proiectul se desfășoară în perioada 2 septembrie – 14 noiembrie 2025 și aduce beneficii directe pentru persoanele vârstnice implicate, dar și un impact pozitiv pe termen lung, la nivel comunitar.

Activități intergeneraționale și amintiri de neuitat!

Fiecare zi petrecută la centrul „Dr. Ștefan Ciobanu” înseamnă o lecție de viață și o reîntoarcere la bucuria de a fi împreună. Într-o sală plină de zâmbete, seniorii învață să folosească telefoanele inteligente și calculatoarele, ghidați de voluntarii FSC. Ceea ce părea imposibil devine, pas cu pas, o nouă libertate. „Nici nu credeam că pot trimite o fotografie nepoților sau să plătesc facturile de pe telefon. Acum mă simt independentă și utilă”, povestește doamna A., 84 de ani. Ochii îi sclipesc de mândrie, iar mâinile tremurânde tastează cu grijă primul mesaj către nepoata ei. Prin acest program de formare digitală, frica dispare, iar în locul ei apar încrederea, curajul și bucuria redescoperirii.

Probabil cele mai intense momente au fost trăite de beneficiarii proiectului în excursia organizată pe 25 septembrie la Iași – un oraș al credinței și al speranței. Cei 50 de seniori au pornit într-o călătorie care le-a atins inimile. Vizitele la Catedrala Mitropolitană, moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, Mănăstirea Vlădiceni și Palatul Culturii au fost prilejuri de rugăciune, emoție și comuniune sufletească. „A fost o zi minunată. M-am rugat, am râs, am glumit, m-am simțit tânără din nou. Mulțumesc că nu suntem uitați!”, își amintește doamna Elena, 75 de ani, cu vocea vibrând de emoție. „N-am mai plecat din Bacău de ani buni. Să vizitez din nou Iașul, să stau la masă cu prietenii mei, să fac poze… m-am simțit din nou parte din lume.” – domnul D., 80 de ani. Zâmbetele din acea zi au spus totul: bucuria de a fi împreună, de a trăi, de a simți. Pentru mulți dintre ei, excursia a fost mai mult decât o ieșire – a fost un moment de renaștere.

FOTO: Conferința „Îmbătrânirea populației și nevoia de servicii adecvate”, 1 octombrie 2025

Pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, proiectul a adunat peste 100 de participanți – autorități, specialiști și membri ai comunității – într-un eveniment dedicat respectului și recunoștinței: Conferința „Îmbătrânirea populației și nevoia de servicii adecvate”. Teme de mare actualitate au fost prezentate cu profesionalism și sensibilitate: „Rolul terapiei ocupaționale pentru persoane vârstnice”, cu o aplicație destinată persoanelor afazice, „Provocările serviciilor de îngrijire la domiciliu” și „Cele 7 plante binecuvântate pentru persoanele vârstnice”. „Îmbătrânirea este o realitate pe care trebuie să o tratăm cu responsabilitate și respect. Acest proiect e un exemplu de cum se pot schimba lucrurile atunci când există empatie și colaborare.” – a transmis Gabriela Achihai, președinte FSC.

Seara s-a transformat într-o adevărată sărbătoare a emoției – Gala Seniorilor, aflată la prima ediție, a adus în prim-plan eleganța, talentul și farmecul vârstei a treia. Beneficiarii au expus lucrări de artă, obiecte hand made create în cadrul centului, tablouri colorate de viață și speranță. Au urcat pe scenă, au jucat piese de teatru, au dansat, au cântat și au fost aplaudați în picioare de invitații speciali. „A fost prima dată când am simțit că munca noastră e apreciată. Să vezi aplauzele pentru seniori e cel mai frumos dar.” – doamna Maria, 69 de ani. „Mi-a plăcut foarte mult programul artistic, dar mai ales felul în care am fost primiți. Am simțit că fiecare dintre noi contează.”. „A fost o seară deosebită, cu muzică, servire, atenție și mult suflet. M-am simțit ca într-o poveste.” – doamna Elena M.

Pentru ca echipa FSC să poată oferi servicii tot mai bune, proiectul a inclus și o componentă de formare profesională. La Slănic Moldova, în perioada 26–27 septembrie 2025, 30 de specialiști din cadrul FSC – asistenți sociali, medicali, kinetoterapeuți, îngrijitori și coordonatori – au participat la un training intensiv dedicat comunicării eficiente, legislației actualizate, managementului stresului și studiilor de caz inspirate din activitatea zilnică. „Am învățat cum să comunic mai bine cu colegii și cu beneficiarii. A fost o experiență care ne-a apropiat și ne-a făcut mai buni.” – Ramona M., terapeut. „Este important să învățăm continuu. O echipă pregătită înseamnă servicii mai bune pentru oameni.” – Elena R., asistent social.

FOTO: training la Slănic Moldova

Prin proiectul „O viață decentă și activă pentru seniorii noștri”, Fundația de Sprijin Comunitar Bacău reușește să ofere nu doar servicii, ci emoție, respect și speranță. Seniorii se bucură de activități care le redau zâmbetul și încrederea, iar echipa care îi sprijină devine tot mai unită și mai dedicată.

Rezultatele obținute vorbesc de la sine și arată puterea pe care o are implicarea reală atunci când este dublată de empatie și profesionalism. Tot mai mulți vârstnici au început să participe activ la viața comunității, redescoperind bucuria de a fi utili și de a se simți parte dintr-un întreg. Pentru 50 de persoane în vârstă, izolarea și singurătatea au fost înlocuite de dialog, activitate și prietenie, iar pentru mai bine de 70% dintre participanți s-a observat o îmbunătățire vizibilă a stării funcționale și a mobilității. În același timp, sentimentul de apartenență la comunitate și stima de sine au crescut, odată cu încrederea că fiecare vârstnic merită respect, grijă și un loc în mijlocul oamenilor.

”Acest proiect este o dovadă vie că bătrânețea nu înseamnă sfârșit, ci un nou început. Prin gesturi simple, prin atenție și implicare, FSC a reușit să transforme singurătatea în speranță, iar vârsta a treia – într-un timp al demnității și al recunoștinței.” – Raluca Pal, coordonatorul proiectului și al Centrului Dr. Ștefan Ciobanu.