Oamenii legii i-au surprins pe pasagerii din Aeroportul Bacău, de Ziua României

Membrii fanfarei militare din cadrul Garnizoanei Bacău i-au surprins plăcut pe pasagerii de la Terminalul Sosiri unde au interpretat Imnul Național al României.

Alături de ei au cântat Camelia Hroștea și fiicele sale.

Momentul a fost conturat și de interpretarea vocală a polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău și Punctul de Trecere a Frontierei Bacău.

La sosirea în țară, pasagerilor le-au fost înmânate steaguri de către reprezentanții Garnizoanei Bacău, Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, ai Punctului de Trecere a Frontierei Aeroport “George Enescu” Bacău și ai Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău.

Momentul emoționant a fost un cadou al oamenilor legii pentru toți românii sosiți în țară, de Ziua României.

