Oamenii politici nu-și mai pot sponsoriza postările. Facebook și Instagram au renunțat la reclamele politice

De peste o lună, oamenii politici, partidele și ong-urile constată că nu-și mai pot sponsoriza postările de pe Facebook și Instagram.

Uniunea Europeană aplică, de luna trecută, noi reguli pentru publicitatea politică plătită. Măsura vizează creșterea transparenței și prevenirea influențelor străine în alegeri, însă companii precum Meta și Google au instituit deja restricții majore în Europa.

Regulile prevăd, de asemenea, că este obligatorie precizarea publicului-țintă și au ca scop evitarea amestecului străin în alegerile europene. Comisia Europeană a afirmat că noile reglementări protejează atât libertatea de exprimare, cât și dreptul publicului la informare, ajutând cetățenii să facă distincția între conținutul politic plătit și materialele jurnalistice sau opiniile politice personale.

Așadar, Meta, compania-mamă a platformelor Facebook și Instagram, nu mai difuzează reclame politice în Europa, din cauza „cerințelor imposibil de îndeplinit și a incertitudinilor politice” create de noile reguli UE.

Noua măsură afectează partidele politice, ONG-urile și campaniile de conștientizare care foloseau Facebook și Instagram pentru promovarea plătită a mesajelor lor. Postările neplătite nu sunt vizate de măsurile impuse de Meta.

Și Google a criticat reglementările europene, anunțând că va permite pe platforme, precum YouTube, doar anumite reclame politice – inclusiv conținut provenit de la instituțiile oficiale naționale sau ale Uniunii Europene.